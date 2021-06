Youpinchoose è la nuova piattaforma e-commerce di Xiaomi, un piccolo negozio online dove poter trovare prodotti hi-tech (e non solo) con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Youpinchoose è un negozio online nel quale potrete trovare una serie di prodotti unici dell'ecosistema Xiaomi, caratterizzati come sempre da un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il catalogo copre tutte le principali categorie dei beni di consumo: elettrodomestici, smart home, sport & outdoor, articoli per animali domestici, personal & health e molto altro ancora.

Basandosi sul principio Quality Life, Better Choises (vità di qualità, scelte migliori), Youpinchoose offre una serie di articoli selezionati accuratamente e controllati rigorosamente per garantire la migliore esperienza utente possibile. Nel corso degli anni, abbiamo conosciuto molti di questi prodotti che sono stati tutti realizzati da aziende di terze parti: 1MORE, Yeelight, ZMI, Dr.Bei, KingSmith, Oclean, Roborock, Nightly, Bewa, e così via. Il vantaggio per gli utenti europei riguarda senza dubbio la presenza di magazzini locali che permetteranno di usufruire di spedizioni rapide e duty-free. In mancanza di questa opzione, Xiaomi garantisce spedizioni in tutto il mondo dalla Cina e da Hong Kong.

Il momento scelto per il lancio della piattaforma e-commerce è particolarmente significativo, perché a causa pandemia da Covid-19 molte persone sono rimaste molto tempo a casa, anche per lavorare. Con i prodotti Youpinchoose, Xiaomi intende rendere questi momenti molto più positivi.

Vi ricordiamo che, in occasione dell'apertura dello shop, l'azienda ha reso disponibile un codice promozione che vi permetterà di risparmiare qualche euro sul prezzo di listino. Basterà aggiungere il coupon "F4FM72V5" prima di concludere l'acquisto. A seguire, vi elenchiamo una serie di prodotti che potrete acquistare e che probabilmente già conoscete