Wacom Cintiq Pro 16 offre una naturale esperienza d'uso della penna su schermo, un’ergonomia migliorata, risoluzione 4K e colori intensi, per i professionisti della creatività di oggi. In vendita in Italia al prezzo di 1499 euro.

Wacom Cintiq Pro 16, il display interattivo per creatori professionisti di contenuti digitali, sbarca sul mercato italiano al prezzo di 1499.99 euro. Le due penne - Pro Pen Slim e Pro Pen 3D - sono acquistabili separatamente al prezzo di 89.90 euro e 109.90 euro, mentre tutti gli altri accessori sono in vendita a partire da 79.90 euro.

Questo dispositivo unisce la naturalezza e la precisione della penna a un’ergonomia recentemente migliorata in termini di forma elegante e portatile che aiuta artisti, progettisti, fotografi e appassionati d’arte a lasciar fluire la loro creatività dalla penna allo schermo.

Con il suo design sottile ed elegante, Wacom Cintiq Pro 16 si infila facilmente in una borsa o uno zaino per notebook ed è una scelta intelligente per i creatori di contenuti digitali di oggi che si ritrovano a spostarsi continuamente fra luoghi di lavoro e computer diversi. Inoltre, il display rappresenta un’ottima scelta anche per le scuole perché possono avvalersi di uno strumento già di livello professionale elevato per far approcciare i giovani al mondo dell’animazione, del design industriale, dello sviluppo di videogiochi, fotografia e così via.

L’ultima tecnologia di Wacom impiegata nella Cintiq Pro 16 offre prestazioni migliori rispetto alle generazioni precedenti. La possibilità di utilizzare la penna insieme al multi-touch è ancora disponibile, in quanto molti utenti amano usare le dita per spostarsi velocemente nelle schermate e allo stesso tempo muovere, zoomare e ruotare illustrazioni, foto o modelli nei software creativi 2D e 3D che supportano questi gesti. Per una maggiore personalizzazione e raffinatezza, la Cintiq Pro 16 è dotata di un interruttore fisico sull’estremità superiore della cornice dello schermo che consente di attivare e disattivare il multi-touch per quegli utenti che preferiscono non usarlo mentre lavorano. Inoltre, otto tasti ExpressKey per integrare e personalizzare scorciatoie e tasti di modifica nel proprio flusso di lavoro sono posizionati posteriormente ai lati (quattro su ogni lato) del display per assicurare una migliore ergonomia e una maggiore superficie dello schermo per disegnare.

La penna Wacom Pro Pen 2 offre un controllo e una precisione creativi senza pari per i professionisti dell’arte digitale. Con una precisione e una sensibilità alla pressione quattro volte superiori rispetto alla precedente penna Pro Pen, la migliorata Pro Pen 2 assicura un’esperienza fluida e intuitiva pressoché senza ritardi su una superficie in vetro opaco leggermente satinato che emula la naturale sensazione e il feedback di una tradizionale penna o un pennello. Inoltre, l’optical bonding riduce notevolmente la parallasse per offrire prestazioni migliori quando si lavora con piccoli dettagli e linee sottili.

Il supporto regolabile Wacom permette agli utenti di concentrarsi sul proprio lavoro invece di dover disegnare o dipingere in modo contro intuitivo rispetto al loro stile. Grazie allo standard VESA è possibile collegare anche supporti di terze parti. Per gli artisti che vogliono sperimentare con diversi tipi di penne, la sottile Pro Pen Slim e la Pro Pen 3D con tre pulsanti personalizzabili offrono nuove opzioni per liberare la propria creatività. Quando il colore è di importanza cruciale, Wacom Color Manager con l’hardware Wacom Calibrator e il software Wacom Profiler, aiuta a fare in modo che i colori vengano riprodotti come da intenzioni sia sul display che nell’opera finale. Infine, il telecomando portatile ExpressKey è progettato per aumentare la produttività creando scorciatoie per i software con i suoi 17 tasti personalizzabili e il Touch Ring.

La Wacom Cintiq Pro 16 è compatibile sia con Mac che con PC e offre una risoluzione Ultra HD 4K (3840 x 2160 pixel) tramite connettività USB-C o HDMI. Il dispositivo fornisce colori intensi con il 98% di Adobe RGB. Inoltre, i cavi del display non contengono PVC così da soddisfare i più recenti obiettivi di sviluppo sostenibile OSS per un ambiente più pulito.