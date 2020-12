Teufel sbarca in Italia e presenta tre nuovi dispositivi: le eleganti cuffie a padiglione Supreme On a 149.99 euro, gli auricolari sportivi Airy Sports a 119.99 euro e lo speaker Bluetooth Motiv Go con tecnologia Dynamore a 249.99 euro.

Con oltre 40 anni di esperienza nel mondo dell’audiofilia e del lifestyle digitale, nonché diversi primati mondiali, come il primo sistema home theater certificato THX Select 2 e il primo diffusore interamente in porcellana, Teufel è un'azienda nata a Berlino nel 1979 come rivenditore di componenti e kit fai-da-te per altoparlanti è oggi la più grande realtà europea nella vendita diretta di prodotti audio. La sua vasta lineup di dispositivi comprende un ampio ventaglio di soluzioni di ascolto high-end: dalle cuffie e auricolari agli speaker Bluetooth, dai sistemi home cinema THX alle soundbar fino ai diffusori stereo e smart e alle soluzioni per il gaming.

Teufel sbarca sul mercato italiano e per l'occasione lancia tre nuovissimi dispositivi: le eleganti cuffie a padiglione Supreme On, gli auricolari sportivi Airy Sports e lo speaker Bluetooth Motiv Go con esclusiva tecnologia Dynamore. In realtà i suoi prodotti già circolano in Italia, attraverso lo shop online su Amazon, ma d'ora in poi il brand avrà anche un suo store ufficiale.

Supreme On

Le nuove cuffie a padiglione sviluppate da Teufel sono la perfetta unione di suono high-end, ricerca stilistica e qualità dei materiali. Le Supreme On sono dotate di driver HD lineare da 40mm, bobina mobile in alluminio ramato e magneti al neodimio, per una soluzione in grado di offrire grande fedeltà e potenza su ogni dispositivo.

Il Bluetooth 5.0 con aptX e AAC, poi, assicura un collegamento stabile di elevata qualità mentre, sul fronte dell’autonomia, le Supreme On si avvalgono di una potente batteria agli ioni di litio che garantisce un tempo di riproduzione continuo di oltre 30 ore. Completano le caratteristiche principali la tecnologia cVc di Qualcomm - per la cancellazione del rumore e dell'eco e una qualità vocale e telefonica elevata - e funzionalità di condivisione avanzate, che permettono alle Supreme On di adattarsi a qualsiasi esigenza dell’odierno stile di vita digitale: a partire, ad esempio, dallo Share Mode, che offre la possibilità di guardare serie TV o ascoltare musica anche in compagnia collegando due dispositivi in modalità wireless a uno stesso smartphone, tablet o PC, oppure il Party Mode che dà la possibilità di connettere una cuffia a due sorgenti contemporaneamente per ascoltarle una dopo l’altra. Tutto questo racchiuso in un design ricercato e colorato - 6 colorazioni disponibili - all’insegna di massima leggerezza (solo 165 grammi) e comfort. Supreme On costa 149.99 euro.

Airy Sports

Le nuove Airy Sports sono un prodotto pensato per offrire un’elevata qualità di ascolto e la massima resistenza e autonomia durante le sessioni di allenamento più impegnative. Anche qui siamo in presenza di un driver HD lineare (12mm) e di una bobina mobile in alluminio che garantiscono ottima fedeltà sonora. Grazie alla dotazione di una capiente batteria agli ioni di litio, le Airy Sports sono in grado di assicurare fino a 25 ore di autonomia mentre la certificazione IPX7 garantisce ottima resistenza ad acqua e sudore. con Share Mode, inoltre, allenarsi in coppia al ritmo della stessa musica è ora possibile. Airy Sports ha un prezzo di 119.99 euro.

Sia le Supreme on che le Airy Sports sono corredate dall’app Teufel Headphones che, oltre ai già menzionati Share Mode e Party Mode, dà l’accesso a moltissime altre opzioni come l’equalizzazione personalizzata, lo stand by automatico e la pausa intelligente per adattare il dispositivo al proprio stile di ascolto.

Motiv Go

Completa le novità di casa Teufel il nuovo speaker stereo Bluetooth Motiv Go, con il quale l’azienda porta la sua esperienza high end in un dispositivo elegante e leggero, pensato per la massima mobilità. Il Motiv Go, infatti, è dotato di driver full-range resistenti e membrana passiva per una porzione extra di bassi.

Un amplificatore di classe D permette, inoltre, un suono sempre chiaro e un'elevata efficienza energetica, e il microfono integrato assicura una perfetta intelligibilità del parlato durante le chiamate. Il tutto all’interno di un telaio in alluminio che fornisce stabilità e controlla le vibrazioni. Grazie alla tecnologia esclusiva Dynamore sviluppata da Teufel, inoltre, il Motiv Go riesce a stupire con livelli di ascolto tipici di diffusori di dimensioni maggiori, con un panorama stereo che rompe letteralmente i limiti imposti dalle sue ridotte dimensioni. Una capiente batteria agli ioni di litio, infine, assicura fino a 16 ore di riproduzione senza interruzioni. Motiv Go è in vendita a 249.99 euro.