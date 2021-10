Nokia T20 è il primo tablet di HMD Global con processore UniSoc T610, display da 10.4 pollici (2000 x 1200 pixel), batteria da 8200 mAh e Android 11, con almeno due anni di aggiornamenti software assicurati. In Italia da metà ottobre a partire da 239€.

Dopo tanti smartphone rilasciati nel corso degli anni, HMD Global annuncia un tablet con marchio Nokia. Non è esattamente il primo tablet Nokia, visto che nel 2014 - quando ancora l'azienda era una divisione di Microsoft - lanciò il tablet Nokia N1, ma è certamente il primo tablet di HMD Global.

Nokia T20 è un tablet con Android 11, ma riceverà importanti aggiornamenti software (quindi le release principali di Android) per almeno due anni e patch di sicurezza mensili per tre anni. Pur essendo diversa dalla politica degli update di alcuni smartphone dell'azienda, non è male per gli standard moderni di un tablet da circa 250 euro. Il dispositivo dispone anche di Google Kids Space, un modo sicuro per i bambini per esplorare applicazioni, libri e video e alimentare le loro menti curiose. Google Kids Space funziona in parallelo con l’account Google del bambino, che i genitori possono gestire con il Family Link parental control.

Dal punto di vista tecnico, Nokia T20 è un dispositivo di fascia media con display da 10.4 pollici (2000 x 1200 pixel) in 5:3 e supporto per luminosità massima di 400 nit, processore octa-core UniSoC T610 composto da due core Cortex-A75 a 1.8GHz, sei core Cortex-A55 a 1.8GHz e grafica ARM Mali-G52 MP2, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna espandibile fino a 512GB con uno slot per schede microSD.

All'interno del telaio in alluminio, che misura 247.6 x 157.5 x 7.8 mm e pesa 465 grammi, il tablet possiede anche una batteria da 8200 mAh che sembra garantire 15 ore di navigazione sul web, 7 ore di chiamate o 10 ore di visione di film in famiglia, ed è fornito di un alimentatore da 10W, pur supportando una ricarica rapida fino a 15W se si utilizzano caricabatterie di terze parti. Non manca una porta USB 2.0 Type-C, un jack audio da 3.5 mm, altoparlanti stereo dotati di OZO Playback, doppio microfono, WiFi 802.11ac (WiFi 5) e Bluetooth 5.0, nonché supporto opzionale per 4G/LTE e GPS.

Oltre ad essere protetto da uno strato di vetro temprato sul fronte anteriore, Nokia T20 è certificato IP52 contro polvere e spruzzi d'acqua. Il tablet sarà disponibile in Italia a partire da metà ottobre al prezzo di 239 euro nella versione Wi-Fi (configurazione 4/64GB) e 249 euro in quella LTE (configurazione 4/64GB). Saranno presto disponibili anche alcuni accessori: la cover rugged del Nokia T20 fornisce una protezione extra al tablet, mentre la cover Flip con il suo design versatile è perfetta per tutti i giorni.