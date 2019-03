Sconti fino al 55% e tanti codici coupon per il quinto anniversario di Gearbest

Gearbest spegne cinque candeline e, come di consueto, ha deciso di lanciare una corposa campagna promozionale che comprende sconti fino al 55% e tanti codici coupon. Vi spieghiamo come funziona e come fare per non lasciarsi sfuggire i prodotti migliori ai prezzi più vantaggiosi.

Gearbest spegne cinque candeline e, per l'occasione, il noto shop cinese ha deciso di inaugurare una campagna promozionale che occuperà tutto il mese di Marzo con tantissime offerte imperdibili, sconti eccezionali e molto altro ancora. Soprannominato "Gearbest 5th Anniversary Party Guide", l'evento è suddiviso in più categorie, ciascuna delle quali permette agli utenti di usufruire di diverse opportunità di risparmio su svariati prodotti. In cima alla pagina web dedicata, si trovano immediatamente quattro codici coupon, utilizzabili fino al 28 marzo - con una spesa minima di 4.45€ - su accessori per cellulare (-5%), gadget per la casa (-6%), strumenti vari (-6%) e attrezzatura da pesca (-10%). Poco più in basso, troviamo le sezioni Divertimento, Economica e Qualità, che sono suddivise a loro volta in differenti sottocategorie.

(cliccate sull'immagine per andare direttamente alla pagina dell'iniziativa)

Nella sezione Divertimento, troviamo quattro modalità differenti di risparmio: Top Gear a partire da 0.99$, Marche Esclusive e Offerte di Liquidazione scadono il 20 marzo e comprendono una serie di offerte lampo giornaliere e di codici coupon su gadget di ogni genere, mentre Offerte di Preordine scade il 21 marzo e permette di "investire" una cifra minima (fino a 9€) su alcuni prodotti in preordine selezionati (cellulari, tablet, computer, ecc.) per ottenere sconti pari a dieci volte la cifre depositata.

Nella sezione Economica, invece, è attiva solamente (fino al 28 marzo) la promozione Grande Marketplace, che consente di effettuare due acquisti con il 50% di sconto. Dal 19 marzo, poi, potrete risparmiare 10$ su una spesa minima di 88$ e ricevere la consegna in soli cinque giorni. Infine, le offerte lampo a "i prezzi più bassi di sempre" saranno presenti soltanto i giorni 20 e 21 marzo (giorno dell'anniversario di Gearbest).

La sezione Qualità - attiva a partire da oggi 13 marzo fino al 28 marzo - vi permetterà di strappare un prezzo esclusivo su fantastici prodotti, usufruendo di offerte valide su un numero limitato di pezzi e di sconti fino al 40% sull'acquisto di 3 articoli differenti. Dovrete affrettarvi per ottenere ottimi smartphone a partire da soli 50€ e tanti altri accessori a prezzi irrisori.

In fondo alla pagina troviamo la sezione Super Coupon, che comprende tanti sconti tramite codice coupon su smartphone, tablet, computer, ecc. Fra i dispositivi più interessanti c'è il Lenovo S5 Pro con display full screen da 6.2" (2246 x 1080 pixel), processore Qualcomm Snapdragon 636, GPU Adreno 509, 6/64 di memoria RAM/ROM, dual camera posteriore da 12MP+20MP e anteriore da 8MP+20MP, Android 8.1 e batteria da 3500 mAh. Potrete acquistarlo su questa pagina a 169.10€ con il codice sconto "321MOZZS7I".

Se non foste ancora soddisfatti, collegatevi alle pagine social di Gearbest per partecipare al giveaway che metterà in palio premi per un valore complessivo di 100.000$. I vincitori verranno estratti il 21 marzo e per maggiori informazioni consultate questa pagina.