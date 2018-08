Samsung Galaxy Note9 in vendita in Italia a 1029€ (128GB) e 1279€ (512GB) in tre colori

Con una potenza straordinaria, una nuova S Pen e una fotocamera intelligente, Galaxy Note9 è pensato per chi cerca solo il meglio della tecnologia. Già disponibile in Italia a 1029€ (128GB) e 1279€ (512GB) nelle colorazioni Ocean Blue, Midnight Black e Lavender Purple.

Il nuovo Samsung Galaxy Note9 è arrivato in Italia. Disponibile in pre-order dalla presentazione che si è tenuta a New York a inizio agosto, il nuovo smartphone top di gamma dell’azienda ha fatto registrare ottimi risultati nella fase di prevendita in tutto il mondo, a testimonianza dell’attenzione e dell’affetto dei consumatori nei confronti di una gamma che ha fatto la storia, che oggi si arricchisce con uno smartphone premium che offre il massimo delle prestazioni, una nuova S Pen, per la prima volta in assoluto con connettività Bluetooth, e la fotocamera più intelligente mai realizzata da Samsung.

Le persone fanno affidamento sui loro smartphone per quasi tutto ciò che fanno: ogni giorno, per tutto il giorno. Hanno bisogno di un telefono in grado di tenere il passo senza dover continuamente trovare la presa più vicina per ricaricarlo, eliminare immagini per liberare spazio per i nuovi scatti, aspettare che un video venga scaricato prima di imbarcarsi su un volo o sperimentare ritardi durante l’esperienza di gioco.

Galaxy Note9 è pensato proprio per questo: la batteria da 4000 mAh, la più grande in dotazione su un telefono della serie Galaxy, assicura l’autonomia necessaria per poter parlare, scambiare messaggi, giocare e guardare film dalla mattina alla sera; Galaxy Note9 è disponibile con due opzioni di archiviazione interna: 128GB o 512GB. Inoltre, grazie alla possibilità di inserire una scheda MicroSD fino a 512GB, lo smartphone è in grado di offrire una capacità di 1TB, per essere certi di avere sempre abbastanza spazio per le foto, i video e le app; è uno smartphone estremamente potente, con un processore da 10nm all’avanguardia e il supporto per le più elevate velocità di rete disponibili sul mercato (fino a 1,2 gigabit al secondo) per lo streaming e il download senza rallentamenti. Include inoltre un sistema di raffreddamento sviluppato da Samsung e un algoritmo di regolazione delle prestazioni basato su intelligenza artificiale per garantire prestazioni elevate, ma al tempo stesso stabili.

S Pen è il marchio di fabbrica della serie Galaxy Note. Offre agli utenti nuove possibilità e ha permesso a Samsung di ampliare la nozione di ciò che può fare uno smartphone. Quello che è iniziato come uno strumento per scrivere e disegnare ora mette ancora più potenza e controllo nelle mani degli utenti.

Con il supporto per Bluetooth a basso consumo (BLE), la nuova S Pen offre un modo completamente nuovo di utilizzare Galaxy Note. Con un semplice click è possibile scattare selfie e foto di gruppo, gestire presentazioni, riprodurre e mettere in pausa video e molto altro ancora. Gli sviluppatori potranno perfino integrare le nuove avanzate funzionalità BLE della S Pen nelle proprie app entro la fine dell’anno.

Può essere difficile scattare una foto come quelle dei professionisti, ma non dovrebbe esserlo. Galaxy Note9 utilizza le più avanzate tecnologie per la fotocamera e introduce nuove funzionalità che rendono molto più semplice ottenere l’immagine perfetta: la fotocamera di Galaxy Note9 è la più intelligente mai realizzata da Samsung, questa intelligenza viene usata per riconoscere gli elementi di una foto e la scena inquadrata, per ottimizzarla istantaneamente in base alla categoria e per avere un risultato incredibile.

Galaxy Note9 indica inoltre agli utenti se c’è qualcosa di sbagliato nello scatto, in modo che possano scattare immediatamente un’altra foto. Viene visualizzata una notifica se l’immagine è sfocata, il soggetto ha gli occhi chiusi, c’è una macchia sull’obiettivo o se il controluce compromette la qualità dell’immagine; con una combinazione unica di funzionalità avanzate e hardware leader di settore, la fotocamera di Galaxy Note9 include un’avanzata tecnologia per la riduzione del rumore e un obiettivo che si adatta alla luce proprio come l’occhio umano. Indipendentemente dalle condizioni di illuminazione, la fotocamera di Galaxy Note9 garantisce una qualità d’immagine eccezionale.

L’Infinity Display è il tratto distintivo del design di Samsung e Galaxy Note9 ha il più grande display edge-to-edge mai realizzato per la serie Note. L’Infinity Display Super AMOLED da 6,4 pollici di Galaxy Note9 assicura un’esperienza multimediale coinvolgente arricchita da altoparlanti stereo ottimizzati da AKG, in grado di produrre audio Dolby Atmos per un’esperienza assolutamente realistica. Galaxy Note9 rende la visione e l’ascolto di video su dispositivi mobili un’esperienza con una qualità senza precedenti. YouTube ha classificato Galaxy Note9 tra i “Signature Device”, in grado di fornire la migliore esperienza YouTube possibile.

Galaxy Note9 offre anche un’esperienza in stile PC con Samsung DeX. Gli utenti possono lavorare su presentazioni, modificare foto e guardare i propri programmi preferiti, il tutto utilizzando il proprio telefono. È possibile usare Samsung DeX con adattatori HDMI facili da trasportare: quando è collegato a un monitor, Galaxy Note9 diventa un desktop virtualizzato e al contempo opera come un secondo schermo completamente funzionale: è possibile prendere appunti con S Pen mentre si guarda un video o utilizzare Galaxy Note9 come un touchpad, per fare clic con il pulsante destro del mouse, trascinare e rilasciare elementi e usare più finestre su un monitor. Essere più produttivi non è mai stato così facile.

Le tecnologie premium Galaxy fanno parte della dotazione standard di Galaxy Note9: ricarica wireless rapida, resistenza all’acqua e alla polvere IP68 e servizi Samsung come Samsung Health e Samsung Pay. Galaxy Note9 include la piattaforma Samsung Knox, e riconoscimento biometrico per la sicurezza tra cui scansione delle impronte digitali, scansione dell’iride e riconoscimento del volto, per mantenere al sicuro le informazioni importanti. È inoltre possibile usare Galaxy Note9 e SmartThings per controllare i propri IoT. Inoltre, la partnership con Spotify rende ancora più facilmente accessibile la propria musica preferita, con la possibilità di sincronizzare e trasferire senza problemi musica, playlist e podcast tra i prodotti Galaxy Note9, Galaxy Watch e Smart TV.

Il nuovo Samsung Galaxy Note9 è disponibile in Italia nelle versioni da 128GB a 1029 euro e 512GB a 1279 euro, nelle colorazioni Ocean Blue, Midnight Black e Lavender Purple.

Specifiche di Samsung Galaxy Note9