Realme 5i: specifiche tecniche, prezzi e offerte del momento

Gli smartphone Realme si distinguono sul mercato per l'ottimo rapporto qualità/prezzo ed un design moderno, due elementi che hanno favorito una più rapida crescita/popolarità del brand. Dopo aver rinunciato alla partecipazione al MWC 2020, cancellato nei giorni scorsi per la minaccia del coronavirus, l'azienda cinese ha dovuto far slittare i suoi annunci e riprogrammare i suoi piani. Ma in attesa delle novità, possiamo dedicarci a Realme 5i lanciato all'inizio di gennaio e oggetto di un giveaway che vi permetterà di vincerne 5.

Questo smartphone appartiene alla categoria entry-level, ma offre un'esperienza utente straordinaria in termini di fotocamera, batteria, prestazioni e design, con un prezzo accessibile a tutti i. Realme 5i si va ad aggiungere alla 5-Series che nell'ultimo anno ha riscosso un notevole successo con la spedizione di oltre 5.5 milioni di unità in tutto il mondo.

Il corpo sottile e il nuovo "Sunrise Design" contribuiscono a dare un tocco di eleganza alle due colorazioni disponibili di Reame 5i: Aqua Blue e Forest Green. In particolare, la parte frontale è occupata da un display Mini-Drop da 6.5 pollici FHD con notch a goccia e rapporto screen-to-body dell'89%, mentre il lato posteriore ha subito un trattamento di lucidatura da parte di un'azienda tedesca leader del settore per fornire delle affascinanti sfumature.

Il processore è l'octa-core Qualcomm Snapdragon 665 da 2.0 GHz con processo produttivo a 11nm che, assistito da Qualcomm AI Engine di terza generazione, offre prestazioni di gioco eccezionali. Grazie all'imponente batteria da 5000 mAh, Realme 5i garantisce una migliore autonomia rispetto agli smartphone appartenenti alla stessa fascia di prezzo, con una durata dichiarata di 30 giorni in stand-by e supporto per il reverse charging. Oltre a permettervi di vivere un'esperienza di intrattenimento molto lunga, il dispositivo è dotato di uno strato ignifugo e di altre protezioni volte a tutelare la sicurezza della batteria.

La ultra-wide quad-camera vi permetterà di effettuare scatti di altissima qualità, grazie ad un obiettivo grandangolare (fino a 119°) da 8MP, un sensore principale da 12MP, un sensore di profondità da 2MP per i ritratti e un obiettivo ultra macro da 2MP. Inoltre, l'algoritmo Super Nightscape 2.0 consente di scattare foto notturne eccellenti e con un ampio campo visivo, mentre la fotocamera principale supporta la stabilizzazione EIS per effettuare video in movimento.

In termini di software, tutti gli smartphone Realme verranno aggiornati al nuovo ColorOS 6.1 che avrà funzionalità migliorate, Hotspot Management e Real Privacy. Realme 5i può attivare la dark mode e utilizzare colori più scuri per le app e l'interfaccia grafica, per aiutarvi a rilassare gli occhi e a mettere a fuoco meglio con un contenuto di primo piano più vivace che si staglia sullo sfondo più scuro.

Realme 5i non è ancora stato presentato ufficialmente in Italia ma potete riceverne uno partecipando, entro il 26 febbraio, al giveaway ufficiale dell'azienda. Tutto ciò che dovrete fare è:

Andare su AlieExpress e aggiungere il dispositivo (variante Global 4+64 GB) al carrello per ottenere uno sconto

Seguire la pagina ufficiale di Realme su Facebook

Fare uno screenshot del carrello e inviarlo via Messenger a Realme

Realme selezionerà 5 utenti che riceveranno in omaggio il nuovo smartphone.