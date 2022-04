Porsche Design e AGON by AOC hanno presentato un nuovo display dedicato al mondo del gaming: Porsche Design AOC AGON PRO PD32M ha un display da 31.5 pollici 4K con refresh rate di 144Hz e 1ms, in un design ispirato alle auto sportive.

Porsche Design AOC AGON PRO PD32M è un monitor premium da 31.5 pollici con un design unico ispirato alle caratteristiche e ai dettagli di un'auto sportiva Porsche. Per le sue linee esclusive e per le sue specifiche d'eccellenza, il monitor è tra i più costosi sul mercato con prezzo di 1999 euro (potete trovarlo anche su Amazon).

La funzionalità della staffa del PD32M detta la sua forma. La rigidità e la robustezza sono elementi chiave nell'industria gaming e, di conseguenza, queste caratteristiche sono sottilmente applicate all'alloggiamento del display e al supporto in fusione di alluminio sabbiato. Anche la compattezza è di fondamentale importanza per i monitor e quindi il design dell'alloggiamento del pannello del display segue la disposizione funzionale dei componenti interni. Questo si traduce in morbide superfici posteriori affusolate che emergono dal pannello stesso verso i principali alloggiamenti dei componenti interni. Cavità visive separate sono incluse per guidare verso le varie posizioni dei connettori. Inoltre, per ottimizzare visivamente la sottigliezza del pannello, l'alloggiamento posteriore del display è rastremato ai lati con una leggera inclinazione, creando una forma trapezoidale, che include intarsi in rete metallica per il raffreddamento e gli altoparlanti audio.

Queste aree sono anche indirettamente retroilluminate RGB, per immergersi discretamente e migliorare l'esperienza di gioco complessiva ed esprimere dinamismo. I sottili dettagli aggiuntivi, come una striscia di raffreddamento orizzontale retroilluminata, si ispirano alle prese d'aria che si trovano sulle auto sportive. Anche il brand del prodotto è presentato in modo vibrante, per mezzo di un logo a proiezione intercambiabile.

Non è solo il design che distingue il monitor dagli altri monitor gaming sul mercato. Porsche Design AOC AGON PRO PD32M siede in modo sicuro e stabile sulla scrivania ed è regolabile in altezza per un posizionamento ergonomico. Il supporto supporta anche la regolazione del perno per l'orientamento verticale.

PD32M è dotato di un pannello IPS (AAS) piatto, che riproduce 1,07 miliardi di colori e permette di visualizzare anche le più sottili differenze di tonalità. È anche altamente accurato con una copertura del 97% dello spazio colore DCI-P3 per ottenere colori e sfumature realistiche. Con l'integrazione della tecnologia di retroilluminazione MiniLED all'avanguardia, il monitor dispone di 1.152 zone di oscuramento, che possono illuminarsi individualmente in base al contenuto dell'immagine. Testato per visualizzare sia la luce accecante del sole che ombre nere molto intense nella stessa cornice, il PD32M è certificato con la certificazione HDR top di gamma, DisplayHDR 1400. Con una luminosità di picco fino a 1400 nits, supera la comune luminosità di ~300 nits dei moderni monitor da gioco.

Il pannello IPS funziona con una risoluzione 4K nitidissima (3840 x 2160 pixel) e una frequenza di aggiornamento alta e veloce di 144 Hz. Con un vero tempo di risposta GtG di 1 ms, il cosiddetto "ghosting" tra i frame è praticamente eliminato. Con l'inclusione dell'Adaptive-Sync, il nuovo dispositivo è in grado di implementare una frequenza di aggiornamento variabile (VRR), eliminando artefatti come tearing e stuttering. Il PD32M si rivolge sia ai giocatori di PC che di console, grazie alle sue porte DisplayPort 1.4 e due HDMI 2.1. Il monitor supporta inoltre dispositivi fino a 120 Hz a 4K su USB-C e console di ultima generazione tramite HDMI 2.1.

Il Porsche Design AOC AGON PRO PD32M si distingue doppiamente anche come elemento di produttività per creatori di contenuti, designer, editor o programmatori. È un perfetto monitor per l'home-office con il suo ingresso USB-C, che consente al monitor di ricevere il segnale di visualizzazione e di trasferire potenza (fino a 90 W - a seconda dell'impostazione HDR) e dati a un notebook collegato con un solo cavo USB-C. Inoltre, i notebook possono accedere e utilizzare tutti i dispositivi collegati all'hub USB 3.2 a 4 porte del monitor, come tastiere, mouse o unità esterne. Infine, il PD32M è dotato di uno switch KVM, così gli utenti possono facilmente passare da una sorgente all'altra, come un PC da gaming e un notebook da lavoro, utilizzando la stessa tastiera e lo stesso mouse. Il monitor può mostrare entrambe le fonti contemporaneamente nella sua modalità Picture-by-Picture (massimo UHD a 60 Hz) dalle sue porte DP, HDMI o USB-C.

Inoltre, il PD32M è dotato di un potente sistema audio: doppi altoparlanti da 8W potenziati con suono DTS forniscono l'esperienza audio ricca e chiara che i giocatori si aspettano. Il monitor presenta un'illuminazione RGB completamente personalizzabile (Light FX) sul retro del display. All'avvio, il monitor accoglierà gli utenti con un logo di avvio animato e un suono speciale. Il menu OSD (on-screen display) è progettato con una struttura unica e user-friendly, mentre una tastiera di gioco wireless è inclusa per gli utenti per accedere rapidamente alle impostazioni OSD del monitor con comodità e facilità. Ultimo ma non meno importante, il monitor arriva in una confezione premium e con una chiavetta USB che include i manuali utente e il relativo software.