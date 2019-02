Pocketalk in vendita in Italia da metà marzo a 299€, con SIM inclusa

Pocketalk, il dispositivo portatile per la traduzione vocale istantanea, sarà disponibile in Italia da metà marzo al prezzo di 299 euro con SIM inclusa e due anni di traffico dati, nella sola colorazione bianca. Presto anche gold e nera.

Pocketalk è l’ideale per chi desidera partire all’avventura in posti lontani ed esotici, ma che si è spesso sentito frenato dal perseguire il proprio sogno a causa dei limiti imposti dalle barriere linguistiche. Con Pocketalk non ci sarà più nessun vincolo nella scelta della meta da visitare, grazie alla sua capacità di tradurre - istantaneamente e nel modo più accurato possibile - ben 74 lingue diverse, consentendo di intrattenere conversazioni con le popolazioni locali di tutto il mondo.

Piccolo, compatto (solo 100 grammi) e con una batteria fino a 7 ore di utilizzo, Pocketalk include una SIM 4G integrata con due anni di traffico dati illimitato e WiFI per garantire una copertura globale grazie alla quale non sarà più necessario accedere ad app linguistiche dal proprio smartphone, risparmiando traffico dati e la batteria del proprio device, sempre preziosa quando si viaggia. Pocketalk utilizza i migliori motori speech-to-text di traduzione e di sintesi vocale, garantendo traduzioni accuratissime - il tutto premendo un solo pulsante.

Pocketalk è inoltre dotato di microfoni di alta qualità, tecnologia noise-cancelling e potenti altoparlanti che agevolano l’ascolto e la comprensione anche in ambienti rumorosi, come le stazioni, gli aeroporti e strade trafficate.

"Pocketalk nasce dalla volontà di promuovere la comprensione e il rispetto tra culture diverse. La necessità di connettere i popoli e ridurre i confini è oggi più forte che mai e questo è esattamente il nostro obiettivo” - Noriyuki Matsuda, CEO and Founder Sourcenext.

In Italia, Pocketalk include una SIM integrata - a copertura di 109 nazioni e Regioni del mondo - con due anni di traffico dati e WiFi per connessioni a hotspot personale al prezzo di 299 euro. Sarà disponibile a partire da metà marzo nella colorazione bianca (oro e nera coming soon) su siti di e-commerce e le principali insegne di elettronica di consumo.