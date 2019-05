OnePlus 7 Pro disponibile in Italia il 18 maggio, nel pop-up store di Roma

In occasione del lancio mondiale, gli italiani appassionati di OnePlus potranno visitare il Pop-up store a Roma, aperto solo il 18 maggio, per provare e acquistare per primi il nuovo OnePlus 7 Pro.

OnePlus continua a mettere la sua community al centro di ciò che fa e la prossima settimana darà agli appassionati di tutto il mondo la possibilità di scoprire, provare e acquistare l’attesissimo OnePlus 7 Pro prima di chiunque altro nei suoi Pop-up store allestiti in tutto il mondo. In Italia, il Pop-up store sarà a Roma, in via di Torre Argentina 72, e sarà aperto solo sabato 18 maggio dalle ore 12.00 alle ore 17.00. Oltre a poter acquistare in anteprima il nuovo device, tutti i fan di OnePlus avranno l'opportunità di ricevere gadget esclusivi, di chiacchierare tra drink e snack e di incontrare il team di OnePlus.





In occasione di questo lancio della OnePlus 7 Series, il più grande lancio OnePlus a oggi, sono in programma dei pop-up in oltre 30 città in tutto il mondo. In Europa, gli eventi si terranno in molte città tra cui Londra, Berlino, Rotterdam, Madrid, Parigi, Copenaghen, Stoccolma e Helsinki, a partire dal prossimo 16 maggio. Gli utenti della community OnePlus di tutto il mondo potranno vedere in live streaming l’evento di lancio dei nuovi device a partire dalle ore 17.00 di martedì 14 maggio sul sito OnePlus e sui canali social di OnePlus su YouTube, Twitter e Facebook.

Il prossimo flagship continua a raggiungere nuovi traguardi nell’esperienza di visualizzazione per smartphone, aggiungendo la certificazione HDR10+ a complemento del suo incredibile display per consentire alle persone di guardare le loro serie preferite godendo di dettagli sorprendenti e chiari, con contenuti HD di ultima generazione in qualità HDR10. Portando i consumatori al display del futuro, OnePlus si prepara a diventare il punto di riferimento per quanto riguarda i migliori schermi del settore.

Dati gli alti requisiti tecnici, HDR10+ è attualmente disponibile solo su un numero ridotto di TV e smartphone: il CEO OnePlus Pete Lau è entusiasta di lanciare uno smartphone che entrerà a fare parte dei dispositivi che supportano HDR10+ e di offrire agli utenti un’esperienza visiva incredibile, anche quando non si è a casa. OnePlus opera infatti da sempre per fornire agli utenti la miglior esperienza possibile e il display del nuovo OnePlus 7 Pro ha già ricevuto un rating A+ da DisplayMate e sarà certificato da VDE come “sicuro per gli occhi”.

HDR10+ fornisce aggiustamenti frame-by-frame per un contrasto sempre ottimale per contenuti HDR. HDR10+ produce fino 4000 nits di luminosità di picco, un aumento significativo (3000 nits) rispetto a HDR10. Essendo un formato aperto, è privo di licenza e royalty e quindi facilmente utilizzabile da produttori di smartphone e creatori di contenuti, con programma di certificazione e logo HDR10+ a testimoniare qualità costante.