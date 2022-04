Nanoleaf omaggio il riccio blu dei videogiochi con un'edizione limitata: Nanoleaf Shapes Starter Kit - Sonic Limited Edition è composto da 32 pannelli luminosi che potranno ricreare le sagome di Sonic, Tails e Knuckles. In Italia al prezzo di 299€.

Nanoleaf Shapes Starter Kit - Sonic Limited Edition è il nuovo set ispirato e dedicato a Sonic, il riccio blu dei videogiochi. La comunità Nanoleaf avrà la possibilità di ricreare, grazie ai 32 pannelli luminosi Shapes (4 triangles & 28 mini trangles) uno dei tre personaggi principali del film - Sonic, Tails e Knuckles - dandogli così vita sulle pareti di salotti, spazi per bambini o aree gioco.

Crea l'ambiente perfetto grazie alla funzione Screen Mirroring, tramite cui i pannelli luminosi Nanoleaf Shapes riflettono i colori sullo schermo in tempo reale. Scegli tra diverse modalità di animazione della luce e poi guarda come i colori del film dallo schermo del PC si spostano sulle luci Nanoleaf, creando l'esperienza cinematografica più coinvolgente in assoluto. L'installazione deve essere semplicemente collegata alla Nanoleaf Desktop App e il PC deve essere collegato allo schermo della TV.

Con la funzione Rhythm di Nanoleaf, i pannelli Nanoleaf reagiscono alla musica in tempo reale molto velocemente, esattamente come Sonic quando tenta di salvare il mondo. Se metti la tua playlist preferita o la colonna sonora di Sonic: Il film 2, i pannelli luminosi si illumineranno a ritmo di musica. Metti su la playlist perfetta per gasarti come Sonic e guarda come cambiano i colori alla sua stessa velocità.

Personalizza l'installazione di Nanoleaf Shapes in modo che si adatti a qualsiasi umore o attività - grazie ai controlli personalizzabili ed ai 16 milioni di colori (compresa una vasta gamma di bianchi) disponibili nell'App Nanoleaf.

Nanoleaf Shapes Starter Kit - Sonic Limited Edition è fornito con 32 pannelli Shapes (4 Triangle Light Panels & 28 Mini Triangles) che ti permetteranno di ricreare le sagome di Sonic, Tails, o Knuckles, o qualsiasi altro layout a tua scelta. È disponibile in Italia al prezzo di 299.99 euro.