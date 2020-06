MultiTalk, l'app multilingue per traduzioni in real-time

MultiTalk è l'applicazione realizzata da Vasco Electronics e disponibile su Play Store, che permette di conversare in 105 lingue diverse con gruppi fino a 100 persone. Disponibile sia in versione Free sia Premium a 5.50€.

Si chiama MultiTalk ed è la nuova app per i business meeting multilingue sviluppata da Vasco Electronics (già conosciuta per i suoi traduttori simultanei) che permette di conversare fluentemente in 105 lingue diverse e con gruppi fino a 100 persone. Basta scrivere o pronunciare una frase nella propria lingua affinché l’app MultiTalk la traduca in real time e chi ascolta la visualizzi sullo schermo nella sua lingua.

Disponibile sul Google Play Store, MultiTalk è la soluzione ideale per comunicare in lingue diverse con colleghi e clienti provenienti da tutto il mondo e partecipare a conferenze e riunioni digitali multilingue. L'app consente, grazie a un’interfaccia semplice e intuitiva, di creare una conversazione oppure di partecipare a conversazioni già in corso. MultiTalk può connettersi a Vasco Translator 5, Vasco Traveler 5 o a qualsiasi smartphone Android e garantisce traduzioni precise e accurate al 96%.

L’app utilizza 5 tra i più grandi motori di traduzione al mondo: una volta identificate le lingue in cui avviene una determinata conversazione, sceglie il più adatto tra loro per garantire il miglior risultato. Le sue caratteristiche la rendono perfetta per chi deve dialogare con interlocutori che parlano lingue diverse tra loro, come ad esempio chi opera nei settori logistica, trasporti, viaggi e healthcare. Gli utenti che hanno già provato l’app hanno riscontrato: velocità, affidabilità e facilità d'uso.

MultiTalk è disponibile nelle versioni Free e Premium: la prima consente di creare un unico canale per la propria conversazione e di tradurre sino a 2500 caratteri, la seconda invece amplia il numero di caratteri a 35000 e aumenta il numero di canali a 20 e ha un costo mensile di 5.50 €.

Utilizzare l’app richiede 2 semplici step: