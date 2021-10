Logitech MX Keys Mini, disponibile anche in una versione per Mac e Business, è una nuova tastiera wireless piccola ma potente, progettata per aiutare i creator a trasformare il loro modo di lavorare. Disponibile in Italia al prezzo di 109 euro.

Logitech ha presentato le nuove MX Keys Mini e MX Keys Mini per Mac, le tastiere pensate per i creator che racchiudono più potenza in una tastiera wireless minimal. MX Keys Mini offre le migliori caratteristiche dei tasti MX di dimensioni standard che i consumatori conoscono e amano, in una tastiera wireless minimal progettata per qualsiasi spazio di lavoro, sia una grande scrivania di design in studio che una postazione di lavoro a casa propria. Digitazione decisa, confortevole e di stile con MX Keys Mini, creata per essere efficienti, stabili e precisi, massimizzando il potenziale creativo di ciascuno.

Logitech MX Keys Mini e MX Keys Mini per Mac sono già disponibili in Italia al prezzo di 109 euro, anche su Amazon (qui la versione per Mac), mentre MX Keys Mini for Business sarà disponibile per l'acquisto alla fine di ottobre su alcuni mercati selezionati.

MX Keys Mini è dotato di Perfect Stroke, la migliore tecnologia di digitazione non meccanica di Logitech. La forma minimal consente di allineare le spalle e permette di posizionare il mouse più vicino alla tastiera per sforzare meno la mano - con conseguente migliore postura e migliore ergonomia. I suoi tasti sferici posizionano ogni tasto, comando e scorciatoia a portata di mano, senza ingombrare lo spazio con tasti extra di cui non si ha bisogno. La maggiore stabilità dei tasti riduce il rumore mentre ottimizza la reattività - e il riferimento tattile per il posizionamento della mano rende facile orientare le dita e non interrompere il proprio flusso creativo.

Sono disponibili per MX Keys Mini tre nuove funzioni progettate per ottimizzare la propria esperienza di lavoro quando si utilizza Logitech Options: un tasto dettatura (funzione fornita da Windows e macOS, disponibile in alcuni paesi selezionati), tasto microfono muto/disattivato e un tasto emoji.

Dotato di ricarica rapida USB-C, MX Keys Mini collega facilmente fino a tre dispositivi wireless con Bluetooth Low Energy ed è compatibile con Windows, Chrome, Linux e Android, macOS, iOS, iPadOS, Bluetooth e ricevitore USB Logi Bolt. MX Keys Mini per Mac è ottimizzato per macOS, iOS e iPadOS.

MX Keys Mini è perfetto per ogni stile grazie ai tre colori disponibili - rosa, grigio pallido e grafite - e si abbina bene con i mouse della serie Master, permettendo di costruire una configurazione MX completa e creare come mai prima d'ora.

In Logitech, i prodotti sono progettati per offrire un'esperienza utente eccellente e ridurre al minimo l'impatto ambientale. Il design sostenibile considera l'impatto ambientale e sociale dal momento in cui le materie prime vengono acquistate fino alla fine del ciclo di vita dei prodotti, ed è per questo che una parte delle parti in plastica di MX Keys Mini è fatta di plastica riciclata post-consumo (PCR) - il 30% per la grafite e il 12% per il grigio chiaro e il rosa. Anche l'imballaggio di carta di MX Keys Mini proviene da foreste certificate FSC(R), il che riflette l'impegno di Logitech a sostenere la gestione responsabile delle foreste del mondo.