LIPS, camere 3D con rilevamento della profondità | Foto e video live

L'AI, Intelligenza Artificiale, sta diventando sempre più pervasiva e il suo sviluppo avanza di pari passo a quello della sensoristica 3D che ormai troviamo anche sugli smartphone per rilevazione e riconoscimento di volto e gesture. LIPS e Intel lavorano su queste tecnologie da diversi anni e la loro collaborazione ha segnato importanti traguardi in questo settore ma, se Intel è ben conosciuta, LIPS lo è meno e per questo abbiamo deciso di dedicare un approfondimento a questo produttore taiwanese.

LIPS è specializzata nella produzione di soluzioni di rilevamento 3D con l'obiettivo di portare la computer vision 3D e l'Intelligenza Artificiale nel mondo dell'IoT (Internet of Things) attraverso telecamere di profondità 3D brevettate e algoritmi proprietari all'avanguardia. L'impegno di LIPS non è focalizzato solo sullo sviluppo dell'hardware, ma copre qualsiasi esigenza, inclusi middleware ed SDK (Software Development Kit) per consentire ai partner di sviluppare soluzioni finali in breve tempo e per qualsiasi ambito di applicazione: automazione, applicazioni industriali e domestiche, assistenza alla guida, vendita al dettaglio intelligente, fabbrica intelligente e segmenti sanitari innovativi.

LIPS da un lato collabora con Intel e prosegue lo sviluppo della tecnologia RealSense all'interno di alcuni loro dispositivi a luce strutturata, dall'altro ha esteso il suo portfolio con una gamma di camere 3D ToF (Time of Flight) che garantiscono maggiore efficienza e quindi minor consumo energetico, fattore determinante in molti ambiti d'impiego. Alla HKTDC 2019 abbiamo avuto occasione di incontrare l'azienda e farci mostrare i suoi ultimi progetti: tre camere TOF con chip TI (Texas Instruments) e due camere combinate con sensori RGB e tecnologia Intel RealSense.

LIPSedge DL è una piccola (113 x 36.5 x 27.1 mm) camera ToF versatile, robusta e pronta per l'uso. È in grado di effettuare una ricostruzione 2D (QVGA a 30 fps) e 3D dell'ambiente circostante ad altissima risoluzione. È sufficiente collegarla a un host che esegua Windows, Linux o Android tramite l'interfaccia USB 3.0 e riconoscerà presto il dispositivo. A questo punto, sarà in grado di creare immagini 3D in tempo reale, mappare completamente una stanza o addirittura rimuovere o sovrapporre oggetti o sfondi 3D, rilevare il corpo umano e i suoi movimenti e tracciare e riconoscere un volto in tempo reale. Può essere integrata anche nei droni per fornire fotografie e filmati di altissima qualità.

LIPSedge M3 è una soluzione ToF ancora più compatta della precedente (37 x 28 x 27 mm), pesa appena 31 g e ha interfaccia USB 2.0. Utilizza una tecnologia di rilevamento molto simile ma integra giroscopio e accelerometro per consentire maggiori applicazioni. È anch'essa compatibile con Windows, Linux e Android e svolge praticamente le stesse funzioni. Sia LIPSedge DL che M3 integrano il chip TI OPT8241.

LIPSedge AT rappresenta la camera ToF più avanzata, essendo dotata di un chip FPGA ad alte prestazioni di Altera (ora Intel) e di software SDK brevettato per garantire una risposta fulminea e sicura. Ha interfaccia PoE, misura 190 x 50 x 56 mm e può essere facilmente integrata all'interno di qualsiasi dispositivo e per ogni genere di applicazione. A differenza degli altri modelli, inoltre, è compatibile anche con macOS.

LIPSedge AE400 e Intel RealSense D415 sono entrambe camere 3D stereo progettate per applicazioni industriali: robotica, automazione e monitoraggio o ispezione 3D. La prima ha interfaccia Gigabit Ethernet per trasmettere immagini ad alta velocità e relativi dati di controllo e sfrutta la funzionalità PoE (Power over Ethernet) per eliminare la necessità di alimentatore e cavo separati. LIPSedge AE400 ha anche certificazione IP67 ed è quindi protetta da sporco, polvere o schizzi d'acqua. Avendo un IMU integrato, rileva i movimenti in 6 gradi di libertà e combina un accelerometro a 3 assi e un giroscopio a 3 assi per rilevare sia la rotazione che la traslazione, nonché inclinazione, imbardata e rollio. Ciò fornisce un un set aggiuntivo di dati posizionali (oltre ai frame di dati dei sensori di profondità e immagine) che possono essere utilizzati per le applicazioni più complesse.

Intel RealSense D415, invece, integra sensori di profondità, RGB e proiettore ad infrarossi e ha interfacce USB 3.0 e Type-C. Progettata per garantire facilità di installazione e portabilità è adatta sia per l'utilizzo all'interno di spazi chiusi che aperti grazie al rilevamento della profondità a lungo raggio (fino a 10 metri). Con l'SDK Intel RealSense e la compatibilità con i sistemi Windows e Linux gli utenti potranno sviluppare ogni genere di applicazione. Si pensi, per esempio, ai benefici che uno strumento di questo tipo possa avere sulle capacità di apprendimento di una macchina ad intelligenza artificiale che potrà riconoscere e analizzare con più facilità la realtà circostante.

Nel corso del nostro incontro, abbiamo potuto osservare anche alcune dimostrazioni. La prima applicazione è una soluzione di gesture recognition che permette di interagire con desktop del computer e player video tramite determinati movimenti delle mani. In particolare, ci è stato mostrato come sia semplice avviare un filmato, metterlo in pausa e mandarlo avanti e indietro senza toccare mouse, tastiera o display.

La seconda applicazione serve a contare il numero di persone che transitano e può essere molto utile durante una fiera o in fabbrica per tenere traccia in tempo reale dei visitatori o dei lavoratori che entrano ed escono. L'ultima è LIPSFace (AC770), una sorta di specchio con riconoscimento 3D del volto. Per maggiori informazioni su LIPS e i suoi prodotti, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell'azienda.