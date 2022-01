Con gran parte del mondo che lavora in modalità ibrida, il multitasking è diventato la nuova norma. Il ThinkBook Plus di terza generazione rivoluziona questo concetto grazie al doppio schermo, diventando il primo laptop da 17 pollici sul mercato con un secondo display a colori LCD integrato da 8 pollici.

Per ampliare l'area di visualizzazione, migliorando così la produttività e l'efficienza, solitamente è necessario collegare un secondo display che, in genere, non è portatile. ThinkBook Plus Gen 3 cambia tutto questo, offrendo un display ultra-wide da 17.3 pollici 3K (3072 x 1440 pixel) in 21:10 con refresh rate di 120Hz, luminosità di 400 nit, rapporto screen-to-body del 90% e supporto Dolby Vision e luce blu a bassa emissione con certificazione TÜV Rheinland EyeSafe, a cui si aggiunge uno schermo più piccolo alla destra della tastiera.

Come anticipato da alcune indiscrezioni, quel second-screen è un display LCD touch da 8 pollici HD (1280 x 800 pixel) con supporto per l'input da penna che apre nuovi scenari produttivi:

Gli strumenti secondari delle applicazioni possono essere visualizzati sul secondo display liberando spazio nello schermo principale a vantaggio della creatività

La collaborazione diventa più coinvolgente grazie a videoconferenze a tutto schermo, all'aggiunta di una finestra di chat sul secondo display o alla funzione notepad che consente di prendere appunti durante le riunioni online

Può essere utilizzato come "tavolo da disegno" per modificare o ritoccare immagini; la penna digitale integrata con ColorKing Plus permette di abbinare i colori in modo più rapido e preciso

La funzione “waterfall” (a cascata) è molto utile durante l'editing dei documenti, in quanto le pagine dell'originale possono essere visualizzate dal display principale a quello secondario

Magic Launcher colloca le icone delle applicazioni più utilizzate sul secondo display per un accesso rapido

La funzione calcolatrice facilita la navigazione tra i fogli elettronici o le applicazioni finanziarie ed è anche possibile configurare un'opzione per aprire automaticamente la calcolatrice quando, per esempio, si apre un foglio elettronico.

La funzione Smartphone Mirroring sul secondo display migliora il multitasking e la sinergia sui vari dispositivi

Il multitasking produttivo è ormai il nuovo standard e spesso richiede dispositivi multipli e una postazione di lavoro più ampia, ma grazie a ThinkBook Plus di terza generazione, diventa mobile. Se, infatti, i ThinkBook Plus di precedente generazione integrano il doppio schermo sul coperchio, limitandone l'uso ad uno per volta, quest'ultimo modello punta sul multitasking.

In termini di tecnologia e design, ThinkBook Plus di terza generazione è un portatile a prestazioni elevate. Grande potenza, grazie ai processori Intel Core (Alder Lake-H), memoria LPDDR5 fino a 32GB e archiviazione SSD PCIe Gen4 M.2 fino a 2TB. ThinkBook Plus presenta una webcam Full HD con supporto per il riconoscimento facciale tramite Windows Hello e un otturatore ThinkShutter per la privacy che copre la fotocamera quando non è utilizzata, altoparlanti stereo Harman Kardon da 2W con supporto Dolby Atmos, una tastiera retroilluminata, un touchpad in vetro ed un lettore di impronte digitali nel pulsante di accensione.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 integra una batteria da 69Wh con alimentatore USB-C da 100W ed una buona connettività, che comprende una Thunderbolt 4, una USB Type-C, due USB Type-A, una HDMI ed un jack audio da 3.5 mm. Nello chassis in alluminio che misura 410 x 228,7 x 17.9 mm per 2Kg è incluso anche un modulo WiFi 6E e Bluetooth 5.1.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 sarà disponibile sul mercato americano a partire da maggio 2022 al prezzo di 1399 dollari. Non abbiamo ancora informazioni sulla vendita in Italia.