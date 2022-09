JBL ha presentato la collezione 2022/2023, che comprende la nuova gamma di soundbar JBL Bar 1000, 300, 500 e 800, gli speaker portatili JBL Go 3 Eco e JBL Clip 4 Eco e le cuffie JBL Tour PRO 2 True Wireless e JBL Tour ONE M2.

Nel corso dell’evento HARMAN ExPLORE di quest’anno, JBL ha presentato alcune novità protagoniste dei prossimi mesi per un'esperienza audio ancora più immersiva e sostenibilità. Entro la fine dell'anno, il brand introdurrà sul mercato una nuova gamma di soundbar, due nuovi speaker portatili, cuffie e auricolari per chi ama ascoltare la musica ovunque.

JBL Bar 1000, 300, 500 e 800

Grazie al suono surround in 3D, le ultime soundbar di JBL sono pensate per offrire un’esperienza audio ancora più immersiva. In particolare, la JBL Bar 1000 – ricca di nuove funzionalità – è in grado di trasformare la stanza in un vero e proprio home cinema senza fili combinando i quattro driver up-firing alla tecnologia MultiBeam di HARMAN (per un totale di 7.1.4 canali) producendo effetti realistici per un vero suono 3D surround Dolby Atmos e DTS:X. Le JBL Bar 300, JBL Bar 500 e JBL Bar 800 si uniscono a JBL Bar 1000 per completare la nuovissima serie JBL Bar.

Tutte le nuove soundbar sono dotate della tecnologia PureVoice che utilizza l'esclusivo algoritmo di JBL per ottimizzare la chiarezza delle voci, in modo da poter seguire anche la trama più complessa senza perdere mai nessun dialogo, anche quando gli effetti surround sono al massimo. Inoltre, l'applicazione JBL One consente di configurare facilmente e di sfogliare le piattaforme musicali integrate per trovare la propria nuova canzone preferita. Non da ultimo, le impostazioni di equalizzazione sono completamente personalizzabili per offrire un'esperienza di ascolto unica.

Le nuove soundbar di JBL saranno disponibili a partire da ottobre 2022 ai seguenti prezzi: JBL Bar 1000 a 1149 euro, JBL Bar 800 a 899 euro, JBL Bar 500 a 649 euro e JBL Bar 300 a 399 euro.

JBL Go 3 Eco e JBL Clip 4 Eco

Stesse eccellenti prestazione audio di sempre con il suono JBL Pro Sound in un nuovo design innovativo ed ecologico. Realizzati utilizzando il 90% di plastica PCR (Post Consumer Recycled) per la struttura principale e il 100% di tessuto riciclato per il rivestimento dei diffusori, i nuovi speaker si presentano anche nella confezione più sostenibile di JBL. Il nuovo design innovativo ed ecologico riduce significativamente la quantità di plastica vergine utilizzata, non solo per riciclare la plastica di scarto, ma anche per diminuire l'impronta di carbonio complessiva del prodotto.

JBL Go 3 Eco è lo speaker ultraportatile, impermeabile e resistente alla polvere con grado di protezione IP67 della gamma JBL: grazie al JBL Pro Sound, JBL Go 3 Eco regala un’esperienza unica e la sua carica di 5 ore consente di ascoltare la propria musica ovunque ci si trovi. JBL Clip 4 Eco, invece, assicura 10 ore di riproduzione e grandi prestazioni dei bassi in uno speaker compatto dotato di clip integrata per poter essere agganciato ovunque.

JBL Go 3 Eco e JBL Clip 4 Eco saranno disponibili nei colori Forest Green, Ocean Blue e Cloud White a partire da dicembre 2022 al prezzo rispettivamente di 39.99 euro (JBL Go 3 Eco) e 59.99 euro (JBL Clip 4 Eco).

JBL Tour PRO 2 True Wireless e JBL Tour ONE M2

JBL annuncia cuffie e auricolari ancora più potenti e ricche di funzionalità: le JBL Tour PRO 2 True Wireless e le JBL Tour ONE M2. Le ultime novità della serie JBL Tour portano le prestazioni a un livello superiore con un'esperienza d'uso intelligente e senza soluzione di continuità e un audio superiore.

Gli auricolari JBL Tour PRO 2 vengono lanciati con la prima custodia di ricarica intelligente al mondo per trasformare l’esperienza TWS al di là dell'audio: basta toccare il display touch a LED da 1,45 pollici per gestire la musica, personalizzare gli auricolari, ricevere chiamate, messaggi e notifiche dei social media in tempo reale senza toccare il telefono. La navigazione e la personalizzazione semplificate, senza la necessità di estrarre il telefono o di aprire l'app JBL Headphones, permettono di rimanere sempre connessi.

Le cuffie JBL Tour ONE M2, invece, combinano il miglior sistema ibrido True Adaptive ANC di JBL con i driver JBL Pro-tuned per offrire il suono migliore, sia in viaggio che al lavoro o a casa. La tecnologia True Adaptive ANC si adatta automaticamente all'ambiente circostante in tempo reale, eliminando le distrazioni e massimizzando l'esperienza di ascolto. Il riconoscimento vocale avanzato integrato risponde alla voce, mette in pausa la musica e abilita l'Ambient Aware.

Le JBL Tour PRO 2 e il JBL Tour ONE M2 saranno disponibili nei colori nero e champagne a partire da gennaio 2023 al prezzo rispettivamente di 249 euro e 299 euro.