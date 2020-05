Huawei Y6P, entry-level con MediaTek Helio P22 e HMS. Su Amazon a 159€

Lo smartphone entry-level Huawei Y6P è in preordine su Amazon in tre colorazioni al prezzo di 159.90 euro, con un paio di auricolari in regalo. Integra un SoC MediaTek Helio P22, 3/64GB di memoria, display da 6.3 pollici HD con notch e servizi Huawei.

Huawei Y6P è un nuovo smartphone entry-level, dedicato a chi ha poca "confidenza" con il mondo della tecnologia ma non vuol rinunciare ad un terminale completo ed intuitivo. Lanciato all'inizio di maggio, Huawei Y6P è finalmente in preordine su Amazon al prezzo di 159.90 euro, con disponibilità a partire dal 29 maggio ed un paio di auricolari con cavo (modello AM115) in regalo. Qui la pagina per l'acquisto.

Le finiture in simil vetro conferiscono allo smartphone un aspetto lucido e super glamour che, arricchito dai giochi di luce della texture, trasmette una forte personalità ed è disponibile in tre bellissime varianti di colore: Emerald Green, Phantom Purple e Midnight Black. Il tutto nel peso di 185 grammi.

Il display Dewdrop IPS da 6.3 pollici HD (1600 x 720 pixel, 278 PPI) con un rapporto screen-to-body dell'88.4%, ampio e immersivo, rende Huawei Y6P ideale per la fruizione di contenuti e intrattenimento. La discreta fotocamera frontale dal diametro di 2.65 mm, con cornici sottili, assicura ulteriore respiro allo schermo e garantisce agli utenti un’esperienza di gioco e di visualizzazione di immagini eccellente. La piattaforma hardware è basata su un SoC MediaTek Helio P22 (MT6762R) octa-core (4 Cortex A53 a 2.0GHz + 4 Cortex A53 a 1.5GHz), affiancato da 3GB di RAM e 64GB di ROM, espandibile fino a 512GB con una scheda microSD. Inoltre, Huawei EROFS – tecnologia proprietaria di Huawei – consentirà di risparmiare prezioso spazio di archiviazione.

Equipaggiato con una tripla fotocamera posteriore composta da un obiettivo principale da 13MP (f/1.8), un obiettivo grandangolare da 5MP (f/2.2) e un obiettivo con profondità 2MP (f/2.4), Huawei Y6P regala immagini brillanti, nitide e ricche di dettagli. La fotocamera anteriore da 8MP (f/2.0), dotata di ritocco automatico, è in grado di catturare tutta la luminosità dei volti, per selfie davvero straordinari.

Dotato di una batteria da 5000 mAh, Huawei Y6P performa bene e a lungo in tutte le attività quotidiane ed è un compagno di avventure perfetto per tutti coloro che non si stancano mai e sono sempre in giro, grazie al Super Save Mode una carica del 5% può garantire 12h di autonomia. In più, Huawei Y6P può essere utilizzato come caricabatteria per altri smartphone, facilmente e senza sforzo. La modalità di backup del dispositivo consente inoltre di supportare il backup bidirezionale per dati e foto su altri telefoni Android.

Huawei Y6P è il device perfetto per gli amanti della musica poiché, dotato di antenna FM indipendente, permette di ascoltare la radio ovunque, senza la necessità di indossare auricolari. Inoltre, la tecnologia Huawei SuperSound esalta anche il suono più flebile promettendo una capacità di ascolto 1.6 più forte degli altri dispositivi. Non manca un lettore di impronte digitali sul retro ed il supporto per tecnologia di riconoscimento facciale, 4G-LTE, WiFi 802.11n, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS, GLONASS, Beidou, una porta micro USB (per ricarica, OTG e USB tethering) ed un jack audio da 3.5 mm.

Huawei Y6P gira su EMUI 10.1 con Huawei Mobile Services (HMS) e Huawei AppGallery, lo store di applicazioni proprietario dell’azienda da cui gli utenti possono facilmente scaricare le loro app preferite di giochi, messaggistica e utilità. Grazie all’algoritmo intelligente di Huawei, si possono posizionare in maniera precisa e veloce a seconda delle dimensioni dello scatto da 2 a 9 immagini, dando vita a creazioni divertenti e colorate pronte per essere condivise sui social. Con Huawei Y6P si può inoltre attivare la modalità Party: gli utenti possono connettersi tra di loro sincronizzando la riproduzione di musica per creare un’esperienza d’ascolto a 360°.

Huawei Y6P è in prevendita su Amazon al prezzo di 159.90 euro nelle colorazioni Emerald Green, Phantom Purple e Midnight Black. In regalo riceverete degli auricolari con cavetto, 15GB extra da utilizzare su Huawei Cloud, per poter archiviare i propri documenti e le proprie foto preferite, ed un mese di abbonamento gratuito a Huawei Music, la nuova piattaforma di Huawei che conta oltre 50 milioni di brani e 1,2 milioni di album da ascoltare in streaming e senza pubblicità.