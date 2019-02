Huawei MateBook X Pro (2019) con Whiskey Lake e GeForce MX250. Video prova

Il mercato dei notebook ultra-slim sta crescendo molto rapidamente e Huawei MateBook X Pro è stato probabilmente uno dei più venduti per le sue elevate performance, l'ampia visualizzazione dei contenuti (display 3:2 ad alta risoluzione), le dimensioni compatte, un bel design e la qualità costruttiva. Insomma, nel 2018, Huawei MateBook X Pro è stato l'ultrabook con cui confrontarsi: un nuovo benchmark per il settore, in grado di ridefinire gli standard dei display.

In occasione del MWC 2019, Huawei ha aggiornato la famiglia, presentando un modello con processore e scheda grafica aggiornata. Non abbiamo ancora informazioni precise sulla data di lancio e sul prezzo di vendita ma, stando alle ultime indiscrezioni, il nuovo Huawei MateBook X Pro (2019) sarà disponibile sul mercato in due colorazioni (silver e grigio) per aprile/maggio a partire da 1599 euro.

Caratterizzato da un telaio unibody in metallo, che misura 14.6 mm di spessore (4.9 mm nel punto più sottile) e pesa solo 1.33 kg, Huawei MateBook X Pro (2019) è dotato di un display FullView da 13.9 pollici 3K (3000 x 2000 pixel) con aspect ratio 3:2, luminosità di 450cd/m2, contrasto di 1500:1, cornici ultraslim sui lati per un rapporto screen-to-body del 91% e totalità della gamma di colori RGB. Come per i modelli Matebook 13 e 14, anche Huawei MateBook X Pro ha un display touch e supporta le gestures per catturare una schermata: basta scorrere tre dita verso il basso per fare uno screenshot.

È inoltre dotato di un pulsante di alimentazione con sensore di impronte digitali integrato ad alta velocità, quattro microfoni, ampio clickpad in vetro molto ampio, tastiera retroilluminata ad alte prestazioni, fotocamera da 1MP a scomparsa per una maggiore privacy e adattatore di alimentazione USB Type-C.

Sotto il "cofano", Huawei MateBook X Pro (2019) è dotato di un processore Intel Core i7-8565U e Intel Core i5-8265U (della famiglia Wiskey Lake), fino a 16GB di RAM LPDDR3 2133MHz e fino a 1TB NVMe, Nvidia GeForce MX250 con 2GB di memoria GDDR5, due porta USB-C/Thunderbolt 3 che supportano il trasferimento dati fino a 40Gbps, un jack audio da 3,5 mm, connettività WiFi 802.11ac migliorata (velocità teorica di download fino a 1733Mbps), Bluetooth 5.0, quattro altoparlanti (due tweeter sui lati della tastiera e due woofer sul fondo) con tecnologia Dolby ATMOS Sound System e batteria di lunga durata da 57.4 Wh.

In particolare, MateBook X Pro supporta il WiFi più veloce del mondo nel settore notebook, che gli consente di ottenere una ricezione del segnale ottimale e fornire una connettività senza precedenti. Bluetooth 5.0 ha raddoppiato le velocità di trasmissione dei dati con una copertura del segnale quattro volte più ampia e otto volte più potenti capacità di trasmissione rispetto alla precedente iterazione. Questo significa che Huawei MateBook X Pro può essere collegato da una distanza maggiore, mantenendo segnali stabili e performance impeccabili.

Alte prestazioni necessitano di un sistema di raffreddamento efficace. Le ventole Huawei Shark Fin Fan 2.0, come suggerisce il loro nome, garantiscono una maggiore portata d'aria e prestazioni di raffreddamento grazie alle ampie ventole. La tecnologia di filtraggio intelligente monitora la temperatura del sistema e gestisce le ventole in tempo reale, diminuendone se necessario il funzionamento e garantendo un processo silenzioso.

Huawei MateBook X Pro (2019) supporta la nuova versione di Huawei Share 3.0 OneHop, che consente a smartphone e pc il passaggio di foto, video e documenti in un attimo. È possibile trasferire 500 foto in 1 minuto o 1 video da 1GB in 35 secondi. Un'altra novità dell'ultima versione di Huawei Share 3.0 è la possibilità di condividere la registrazione dello schermo del PC con uno smartphone. L'utente può scuotere leggermente il suo telefono, toccare l'icona Huawei Share sul notebook, far partire la registrazione e avviare il trasferimento.