HP ZBook Firefly 15 G7 e Firefly 14 G7: Intel Comet Lake e Nvidia Quadro P520

HP ZBook Firefly 15 G7 e Firefly 14 G7 sono le nuove workstation mobile dell'azienda americana con processori Intel Comet Lake-U vPro (fino al Core i7-10810U) e grafica NVIDIA Quadro P520. Saranno in vendita da agosto in USA a partire da 1099 dollari.

Oggi più che mai la forza lavoro ha bisogno della tecnologia e degli strumenti giusti per rimanere produttiva. Il 50% dei lavoratori remoti riferisce di non avere ciò che è necessario per essere efficienti lontano dall’ufficio e con i lavoratori remoti che lottano per la larghezza di banda con la famiglia o i compagni di stanza per interminabili chiamate in videoconferenza, le reti lente sono una lamentela fondamentale. Per i responsabili delle decisioni IT, la sicurezza è anche una preoccupazione crescente per il numero di dispositivi remoti al di fuori della sicurezza della rete aziendale.

La forza lavoro di oggi ha bisogno della giusta tecnologia che li aiuti a essere produttivi ovunque stiano lavorando: PC che riducono i rumori di fondo, tra cui porte sbattute e cani che abbaiano, permettendo alla tua voce di passare attraverso opzioni forti e chiare, luce scarsa e retroilluminata se stai lavorando in vari e stanze della casa e display luminosi che sono facili da vedere quando si lavora fuori.

Successori degli ZBook 14u G6 e ZBook 15u G6, i nuovi HP ZBook Firefly 15 G7 e Firefly 14 G7 sono notebook Powerhouse appositamente progettati con prestazioni di livello professionale, un’esperienza di visualizzazione al top e nuovi modi di collaborare. Con una durata della batteria fino a 17 ore ed uno chassis certificato MIL-STD 810G, ZBook Firefly G7 consente agli utenti esperti, ai creativi e agli studenti di rimanere produttivi in ​​viaggio con affidabilità e durata, grazie a caratteristiche di sicurezza di alto livello e a uno schermo grande e luminoso.

HP ZBook Firefly 14 è la workstation mobile più piccola e leggera (1.4Kg) al mondo con schermo da 14 pollici. È più compatto dell'8.8% e più leggero del 5.2% rispetto alla generazione precedente e ha un rapporto schermo-corpo dell'84%. Come parte delle workstation mobili più sicure al mondo, protegge istantaneamente dall’hacking visivo con HP Sure View Reflect e difende dagli attacchi di firmware e malware con HP Sure Start Gen. HP ZBook Firefly 15 è la workstation portatile da 15 pollici, più leggera di sempre. È più piccolo del 9.5% e più leggero dell'1.8% rispetto alla generazione precedente e ha un rapporto schermo-corpo fino all’86%.

I nuovi ZBook offrono potenza in un design ultra-mobile con la grafica NVIDIA Quadro P520 con 4GB di GDDR6 e processori Intel Core (Comet Lake-U) vPro da 15W piuttosto insoliti per una workstation mobile, accompagnati da RAM DDR4-2666 fino a 64GB e memoria PCIe M.2 fino a 2TB. Il display HDR 400 con risoluzione Full HD o 4K UHD offre un incredibile rapporto di contrasto e una luminosità di 500 nit consente la visualizzazione in ambienti con luce ambientale elevata. Gli algoritmi predittivi di HP ZBook indicano che gli utenti non sono più bloccati dalla GPU o dalla CPU, cambiando dinamicamente la potenza in tempo reale e HP Z Power Slider bilancia le prestazioni e l’acustica per ciascun flusso di lavoro.

L’opzione 4G LTE (4×4) offre una soluzione veloce, connessa e molto sicura. Altre caratteristiche riguardano la tastiera di collaborazione HP, la cancellazione del rumore, un microfono di qualità, l’audio B&O, webcam con shutter per la privacy e condivisione dello schermo tramite tecnologia ZCentral Remote Boost. Non mancano due porte Thunderbolt 3, due porte USB 3.1 Gen1, una HDMI 1.4b, jack audio da 3.5 mm e connettore di alimentazione.

Per quanto riguarda la disponibilità, HP ZBook Firefly 14 G7 e lo ZBook Firefly 15 G7 saranno in vendita a partire da agosto con prezzi a partire da 1099 dollari. Nessuna informazione ancora per il mercato italiano.