GPD Pocket 2, foto e video prova dal vivo!

GPD Pocket 2 è uno dei computer portatili più sottili e compatti al mondo - se non addirittura il laptop più piccolo che sia stato mai realizzato - nato grazie una fortunatissima campagna di raccolta fondi su Indiegogo la scorsa estate, che ne ha permesso il finanziamento e la produzione. Abbiamo avuto l'opportunità di vederlo dal vivo al CES 2019, studiarne da vicino il design e analizzare le specifiche tecniche (tra l'altro aggiornate proprio di recente), un'ottima occasione per avere un'idea più chiara su questo dispositivo. Ecco qui sotto, il nostro video hands-on realizzato nel corso dell'evento.

GPD Pocket 2 presenta un design molto gradevole grazie all'utilizzo di un telaio in lega di magnesio e alluminio che gli consente di mantenere il suo peso sui 500 grammi e misurare 181 x 113 x 8-14 millimetri. Nonostante le dimensioni super-compatte, però, l'azienda è riuscita ad integrare un display FHD (1920 x 1200 pixel) IPS da 7 pollici in formato 16:10 con supporto multi-touch (e alla penna MPP) e una tastiera QWERTY di tipo chiclet, realizzata in modo tale da occupare tutto lo spazio a disposizione per fornire tasti abbastanza ampi.

Inoltre, sotto lo schermo , sono presenti un piccolo touchpad con sensore ottico, tasto sinistro e destro del mouse, un bottone per disabilitare la ventola di raffreddamento attivo, pulsanti di regolazione del volume, della luminosità dello schermo e di accensione.

Le componenti hardware sono identiche a quelle di qualsiasi altro laptop ultra-sottile di ultima generazione: processore Intel Core m3-8100Y (Amber Lake-Y) con frequenza operativa compresa fra 1.1 GHz e 3.4 GHz (in modalità Turbo), GPU integrata Intel Graphics UHD 615, 8GB di memoria RAM LPDDR3 e 128GB di memoria eMMC espandibile e batteria da 6800 mAh per un'autonomia compresa fra le 4 e le 6 ore. Per quanto riguarda la connettività, troviamo WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.1 e le seguenti interfacce: due USB 3.0 Type-A, una USB Type-C, uno slot per micro SD per espandere la memoria fino a 2.4 TB e ingresso jack da 3.5 mm per cuffie e microfono. Il sistema operativo, infine, è Windows 10 Home.

Il dispositivo si trova attualmente in vendita flash su TomTop ad un prezzo di soli 579.26 euro (il più basso finora) e spedizione duty free gratuita per l'Italia con consegna in 7-15 giorni lavorativi. Per ulteriori informazioni potrete consultare il sito del produttore.