Audio Pro T3+ in edizione limitata Peter Eugèn

La versione in limited edition Audio Pro T3+ Peter Eugèn presenta un caldo e delicato colore sabbia dell’eccezionale diffusore wireless, impreziosito da elementi in oro opaco satinato e da finiture di pregio.

Svedese, classe 1978, Peter Eugèn è l’artista autodidatta e di talento, conosciuto da professionisti e celebrità, noto per i suoi ritratti a famosi personaggi del mondo della musica e del cinema come Bruce Springsteen, Sean Connery, Phil Collins e Danny Trejo, solo per citarne alcuni. Questo geniale artista ha stretto una collaborazione con Audio Pro realizzando una versione dello speaker Audio Pro T3+ in limited edition, che sarà presto disponibile (anche in Italia) al prezzo di 230 euro.

I tratti di design unici che Peter Eugén ha apportato alla limited edition dello speaker Audio Pro T3+ includono "Mr. Nobody", una figura che appare spesso nelle sue opere, realizzato in alluminio color oro applicato sul lato del diffusore. Peter Eugèn, inoltre, ha fatto realizzare il pannello di controllo, la griglia e i supporti della maniglia in pelle dello stesso colore oro sabbiato.

Ancora una volta, Audio Pro offre l’opportunità, per un periodo di tempo limitato, con la limited edition Peter Eugèn, di scegliere non solo un colore diverso, ma anche un diffusore dai dettagli unici e originali in oro opaco sabbiato.