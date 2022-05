Audio Pro A28 e A38 sono nuovi speaker ricchi di funzionalità, che includono AirPlay 2, Google Cast e l'ecosistema Audio Pro, per un’esperienza d’ascolto multiroom avvolgente. Già in vendita in Italia a 600€ e 900€.

I nuovi speaker Audio Pro A28 e A38 offrono un mondo di opzioni streaming per migliorare notevolmente sia l'ascolto della musica che l'intrattenimento cinematografico. Il modello da scaffale Audio Pro A28 e da pavimento Audio Pro A38 offrono prestazioni migliorate rispetto ai predecessori A26 e A36 grazie al nuovo chipset per lo streaming e un'ulteriore messa a punto della riproduzione audio.

I nuovi altoparlanti beneficiano anche della piattaforma multiroom aggiornata di Audio Pro grazie alla quale oltre ad accoppiarsi senza soluzione di continuità con altri modelli di altoparlanti del marchio, possono anche essere abbinati ad altri sistemi AirPlay 2 e Google Cast. Entrambi i diffusori, offrono anche Spotify Connect e Bluetooth.

Il modello A28 è adatto ad essere collocato su mensole, mobili TV e altri luoghi dove è preferibile un diffusore più compatto, e può anche essere montato a muro. Si tratta di una coppia di speaker potente, all'altezza del claim Audio Pro "piccolo nelle dimensioni ma grande nel suono".

Quando lo spazio lo permette, il modello Audio Pro A38 è una coppia di speaker stereo da pavimento che, come gli A28, possono essere facilmente collegati alla TV permettendo di controllare facilmente il loro superbo sound tramite il suo telecomando.

Sia l'A28 che l'A38 hanno un'uscita subwoofer che offre diverse opzioni di sub a seconda dell’ambiente e delle esigenze. Entrambi sono già in vendita in Italia (anche su Amazon) al prezzo di 600 euro per Audio Pro A28 e 900 euro per Audio Pro A38, sia in colorazione bianca che nera.