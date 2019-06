CES Asia 2019: Audi e Hyundai puntano sulla guida autonoma e sostenibile

A differenza del CES di Las Vegas, l'edizione "asiatica" - con oltre 550 espositori - non è focalizzata sull'elettronica di consumo (ovvero smart TV, smartphone, notebook e dispositivi collegati) bensì sulle nuove tecnologie e sul loro impatto nel settore hi-tech. Ed è per questa ragione che partendo dal 5G e dall'Intelligenza Artificiale (AI), il CES Asia 2019 ha presentato l'evoluzione delle automobili, dei droni e robot (non troppo numerosi), fino alla realtà virtuale e aumentata, nonché ai dispositivi smart che rientrano nel mondo IoT (Internet of Things).

I tre giorni della fiera sono stati una finestra sul futuro, tra intrattenimento e relax per gli oltre 50000 partecipanti ospitati nel New International Exhibition Centre di Shanghai (SINIEC). Rispetto agli anni precedenti, la quinta edizione del CES Asia ha dato maggiore spazio all'automotive: nei due padiglioni dedicati alla mobilità del futuro, più di 60 case automobilistiche provenienti da tutto il mondo hanno dimostrato come le auto saranno sempre più sicure e connesse (e in questo senso, il 5G sarà la chiave).

Aziende come Audi, Hyundai (che hanno tenuto un keynote nel giorno di apertura) Honda, KIA e Nissan, tra le tante, hanno mostrato la direzione verso cui si sta muovendo la mobilità e - possiamo già dirvi che - sarà sostenibile. Tra gli annunci, oltre alle demo in cinese (e nel settore automotive quasi nessuno parla un'altra lingua), si distingue la promessa di Audi di triplicare la capacità di R&S e l'annuncio della prossima generazione di Audi Connect (accesso ai servizi digitali) per offrire un'esperienza utente simile a quella di uno smartphone.

Honda si è concentrata sul suo programma Xcelerator, un incubatore che raccoglie più di 100 startup cinesi, mentre Hyundai ha comunicato di essere impegnata nello sviluppo di una nuova serie di prodotti di assistenza al guidatore, il cui lancio è previsto nel 2021. Non sono mancati nomi come OnStar, SAIC, FAW Hongqi, Great Wall Motor, Polestar, WM Motor, Mercedes-Benz e Aiways, che hanno presentano le ultime novità in fatto di veicoli connessi e totalmente elettrici. Altre società come Hozon, la cinese Baidu e Beijing Visual World Technology, che hanno fatto da cornice ai grandi nomi del settore, hanno tenuto brevi speech per mostrare le proprie tecnologie mentre Inceptio Technologies ha annunciato che lavorerà su nuovi sistemi di guida autonoma, con particolare attenzione ai camion di logistica. KIA ha presentato nuove tecnologie sul rilevamento in tempo reale delle emozioni del guidatore, ma ha anche mostrato come il sistema V-Touch funzioni attraverso diverse fotocamere 3D in grado di seguire i movimenti degli occhi e delle mani.