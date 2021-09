Il nuovo brand ProArt di ASUS, creato per soluzioni dedicate ai content creator come i nuovi laptop ProArt StudioBook 16 e StudioBook Pro 16, comprende anche display, periferiche, un PC desktop, un proiettore ed una scheda madre.

In occasione dell'evento di lancio Create the Uncreated, ASUS ha annunciato un'importante espansione dell'ecosistema con soluzione pensate per potenziare il lavoro dei creatori di contenuti. Parliamo ovviamente della gamma ASUS ProArt che, oltre a comprendere i nuovi laptop ProArt StudioBook 16 e StudioBook Pro 16 con display OLED per professionisti creativi e prosumer, abbraccia anche display, periferiche, un desktop, un proiettore e una scheda madre. La nuova linea consente ai content creator di tutti i tipi di dare il massimo con flussi di lavoro ottimali e innovazioni uniche.

Con una mobilità eccezionale, il display ProArt PA147CDV, i mouse ProArt Mouse MD300 e il ProArt Pad PS201 sono progettati per flussi di lavoro e stili di vita in movimento. Quando si torna in studio, il desktop ProArt Station PD5 e la scheda madre ProArt X570-Creator WiFi offrono un'incredibile potenza di calcolo per aumentare la produttività; il display ProArt PA32DC, il primo monitor OLED al mondo con calibrazione automatica, assicura immagini realistiche e il proiettore ProArt A1, il primo al mondo Calman Verified, garantisce immagini con colori reali. Per aiutare i creativi a migliorarsi e aumentare la produttività e l'efficienza, il sistema ASUS Dial è stato introdotto sui nuovi modelli ProArt Studiobook e ProArt Mouse MD300 dopo il debutto iniziale al CES 2021, oltre che sul display ProArt PA148CTV. ASUS Dial è un'esclusiva soluzione cross-product che offre ai creativi un modo intuitivo, preciso e veloce per effettuare regolazioni nelle app creative rimanendo concentrati sulla loro visione artistica.

ProArt Station PD5

ASUS ProArt Station PD5 è il bellissimo, potente e moderno PC desktop per la casa o l'ufficio - ed è progettato da zero per elevare ogni creazione. Con un processore Intel Core i9 di 11a generazione ad alte prestazioni e la grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 o A2000, ProArt Station PD5 è in grado di affrontare ogni sforzo creativo, dall'editing audio e video alla modellazione 3D hardcore. È imballato con tocchi di design creator-friendly, compresi gli indicatori LED ASUS Lumiwiz, un alloggiamento per hard disk removibile senza l’ausilio di attrezzi e una copertura per il pulsante di accensione per evitare tocchi accidentali, garantendo flussi di lavoro scorrevoli e produttività superiore.

Display OLED ProArt PA32DC

Il display ProArt OLED PA32DC è il primo monitor OLED al mondo con un calibratore integrato per la calibrazione automatica. È dotato di un pannello da 31.5 pollici HDR 4K (3840 x 2160 pixel) RGB Stripe OLED puro che offre un rapporto di contrasto di 1.000.000:1 e punta al VESA DisplayHDR 400 True Black. Con una struttura OLED auto-emittente, il pannello offre una risposta nativa di 0.1 ms e un'eccezionale precisione del colore con una gamma DCI-P3 e Adobe RGB del 99%, ed una profondità di colore di 10 bit reali. In aggiunta al pannello OLED, supporta più formati HDR per immagini ultra realistiche.

Il calibratore incorporato consente un semplice processo di calibrazione del colore mediante il software ProArt 2.0, che offre una perfetta integrazione con popolari software di terze parti come Calman e Light Illusion ColourSpace CMS. Ogni monitor viene fornito con la pre-calibrazione di fabbrica in HDR e SDR e, per lavori dove i colori sono particolarmente importanti o presentano criticità, il display può inviare notifiche agli utenti per ricordare loro la ricalibrazione. Per migliorare l'esperienza dell'utente, le clip per la gestione dei cavi permettono di organizzarli e riporli facilmente, e ogni PA32DC viene fornito con una palpebra ad hoc per ridurre al minimo i riflessi.

Il display ASUS ProArt OLED PA32DC è progettato per offrire il meglio ad una vasta gamma di content creator. Per gli studi professionali, il PA32DC può essere impostato sulla modalità monitor di riferimento per una configurazione da monitor di riferimento tradizionale. Migliora ogni scenario d’uso visualizzando tutti i tipi di formati - da SDR a HDR - in un unico monitor, inoltre il design con una pratica maniglia in metallo consente al display di essere facilmente trasportato o spostato in diverse posizioni. Quando viene usato come monitor per le attività quotidiane, può essere montato sul suo supporto per offrire agli utenti una configurazione più ergonomica.

Display portatile ProArt PA147CDV

Il monitor portatile 14 pollici Calman Verified ProArt PA147CDV migliora la produttività in mobilità dei creativi professionisti, abbinandosi facilmente con un qualsiasi laptop per aumentare l’area di visualizzazione dello schermo. L'ASUS Dial aggiornato e il pannello di controllo virtuale sul display facilitano il lavoro creativo con controlli e scorciatoie particolarmente utili per accelerare e semplificare i flussi di lavoro su software Adobe compatibili. Il monitor presenta uno spazio colore 100% sRGB e Rec. 709 ed è pre-calibrato in fabbrica per fornire una precisione del colore Delta E < 2.

Offre inoltre un comodo input con le dita e con lo stilo, supportando fino a 10 tocchi simultanei grazie alla tecnologia Microsoft Pen Protocol 2.0 (MPP). In termini di connettività, due porte USB-C forniscono input audio, video e alimentazione su un unico cavo, insieme a una porta HDMI per connettersi a varie fonti di input. Per un facile utilizzo on-the-go, PA147CDV dispone un cavalletto meccanico (in attesa di riconoscimento del brevetto) che lo stabilizza per garantire comodi angoli di visualizzazione ed un’ottima posizione di lavoro ovunque.

ProArt X570-Creator WiFi

ProArt X570-Creator WiFi è una scheda madre progettata per i creativi professionisti per gestire carichi di lavoro multi-thread, come la modellazione 3D, il rendering, il texturing, la post-produzione e la transcodifica. La scheda impiega 14+2 fasi di potenza e un completo design per il raffreddamento passivo, che include robusti dissipatori VRM che mantengono basse le temperature durante le attività più impegnative, così come un PCH raffreddato passivamente che riduce ulteriormente il rumore. Viene anche fornito con una gamma ricca ed evoluta lato connettività - tra cui Thunderbolt 4, Ethernet 10G e 2.5G integrate, WiFi 6E, cinque porte USB 3.2 Gen 2, e tre slot PCIe 4.0 M.2 - permettendo rapidi trasferimenti di dati e sterminate opzioni di archiviazione. Inoltre, un'avanzata funzione di gestione delle porte USB mediante ASUS Control Center Express previene ogni rischio di sottrazione di risorse creative o altri dati sensibili, funzionalità particolarmente rilevante per ogni designer professionista e gli studi creativi.

Proiettore ProArt A1

Per i creativi professionisti che si affidano all'alta precisione del colore per garantire che le loro creazioni siano visualizzate esattamente come le immaginano, il proiettore ProArt A1 è la scelta perfetta - è il primo proiettore professionale Calman Verified al mondo ed è pre-calibrato in fabbrica con Delta E < 2 per una eccezionale precisione del colore, rendendolo ideale per studi d'arte, gallerie o musei. Ha una sorgente luminosa a LED da 3000 lumen con una durata di 30.000 ore e dispone di un'ampia gamma colore al 98% degli spazi sRGB e Rec. 709 per immagini FHD davvero sorprendenti. Per migliorare ulteriormente la resa delle immagini, include anche la correzione trapezoidale 2D e dei quattro angoli e offre un rapporto di zoom 1.2X per grandi proiezioni anche in spazi ristretti. In termini di compatibilità, il proiettore ProArt A1 assicura uno streaming wireless fluido con dispositivi iOS, Android e Windows 10. Inoltre, ASUS ProArt Preset e ProArt Palette consentono un rapido accesso alle impostazioni programmate e ai parametri di colore.

ProArt Mouse MD300 e ProArt Mouse Pad PS201

ProArt Mouse MD300 è il primo mouse ASUS dotato di supporto ASUS Dial, che consente ai creatori di effettuare regolazioni rapide e precise delle impostazioni. Il mouse ha una rotella di scorrimento laterale e diversi pulsanti, tra cui un grande pulsante centrale indipendente dotato di switch particolarmente sensibili. Assicurando feedback consistenti e reattivi, gli switch offrono una durata media di 50 milioni di clic e quelli del pulsante sinistro e destro sono anche sostituibili, nel caso in cui tale limite venga superato. Il mouse fornisce un tracking veloce e preciso su quasi tutte le superfici con un sensore laser che traccia fino a 4200 dpi e con una frequenza di polling fino a 1000 Hz.

ProArt Mouse Pad PS201 integra due magneti sui lati superiori destro e sinistro del pad per tenere nella giusta posizione auricolari, strumenti metallici o anche uno stilo. La sua superficie è resistente e facile da pulire, oltre a presentare un esclusivo trattamento ASUS AntiBacterial Guard. Una base in silicone assicura perfetta adesione alla maggior parte delle superfici per tenere il tappetino sempre correttamente posizionato e funge anche da “zona grigia” per calibrare bilanciamento del bianco ed esposizione della fotocamera.