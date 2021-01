Dopo il modello da 14 pollici, ASUS ha lanciato il nuovo Adolbook 13 (2021), un notebook caratterizzato da uno speciale design con "colorazione a gradiente". A bordo anche processori Intel Tiger Lake e grafica (opzionale) Nvidia GeForce MX350.

Lo scorso settembre, anche se l'annuncio è passato quasi inosservato, ASUS ha presentato in Cina una nuova serie di notebook chiamata Adolbook, la cui particolarità non è tanto la dotazione hardware ovviamente aggiornata con gli ultimi componenti disponibili sul mercato quanto il design. ASUS Adolbook 14 è stato il primo computer portatile al mondo con un telaio in metallo caratterizzato da una "colorazione a gradiente", proprio come quella che ha reso alla moda gli smartphone negli ultimi anni. E l'idea sarà piaciuta così tanto al pubblico, che è pronto anche il fratello minore.

ASUS Adolbook 13 (2021) è un laptop compatto con processore Intel Core i5-1135G7 o Intel Core i7-1165G7 (entrambi Tiger Lake), fino a 16GB di RAM LPDDR4X-4266 e 512GB di memoria su SSD M.2, opzionalmente con grafica dedicata Nvidia GeForce MX350.

Questo modello sarà disponibile nei colori "Psychedelic Ocean", "Millennial Pink" e "Symphony White", tutti caratterizzati da sfumature cangianti sul coperchio che rendono davvero unico il notebook, grazie ad una particolare tecnica di stampa 3D sul metallo. Il risultato finale è molto gradevole, anche se non così eccentrico come quello ottenuto dal display opzionale AniMe Matrix integrato nell'ASUS ROG Zephyrus G14, che permette di visualizzare grafica e animazioni personalizzate grazie a 1215 mini-LED con 256 diversi livelli di luminosità.

Come indica il nome, Adolbook 13 è dotato di un display da 13.3 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) con rapporto screen-to-body dell'88% e copertura colore sRGB del 100%. Il notebook pesa solo 1.19Kg ed è spesso appena 13.9 mm, nonostante integri un sistema di dissipazione attivo composto da una ventola, che supporta tre livelli di velocità in base ai task. Passando al corredo di interfacce, troviamo un jack audio da 3.5 mm, un lettore di schede SD, una porta USB 2.0, una HDMI, una USB 3.1 ed una porta USB Type-C.

A bordo c'è anche una batteria da 50Wh, che dovrebbe offrire una buona autonomia anche nella riproduzione video, e due altoparlanti stereo Harman Kardon. Il notebook è inoltre certificato TUV Rheinland.

ASUS Adolbook 13 (2021) è in vendita in Cina al prezzo di 4999 yuan (circa 700 euro), non molto considerando i materiali e la configurazione hardware, ma al momento non sappiamo se l'azienda deciderà di espandere la commercializzazione anche ad altri mercati. Il CES 2021 di Las Vegas, che si terrà tra qualche giorno in versione online, potrebbe essere l'occasione giusta per un annuncio. Non trovate?

