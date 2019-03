Alcatel 1X (5059X) edizione 2019 in vendita in Italia

Dovrebbe costa 119 euro, ma il nuovo Alcatel 1X (2019) con display da 5.5 pollici HD+ (1440 x 720 pixel), SoC quad-core Mediatek e dual-camera posteriore, è già disponibile su Amazon a meno di 90 euro. Un ottimo prodotto per chi si avvicina al mondo degli smartphone per la prima volta.

Presentato al CES 2019 di Las Vegas, Alcatel 1X è un modello pensato per tutti coloro che si avvicinano al mondo degli smartphone per la prima volta e che sono alla ricerca di un'esperienza d'uso semplice ma allo stesso tempo divertente. Da qualche giorno, potete acquistarlo anche in Italia al prezzo di listino di 119.90 euro, ma su Amazon è già disponibile a meno di 90 euro (link per l'acquisto) nelle colorazioni Pebble Black e Pebble Blue.

Uno smartphone moderno richiede un tocco di stile contemporaneo e alla moda. Grazie alle finiture morbide e opache e al design compatto, Alcatel 1X si adatta facilmente all’impugnatura della mano mentre le rifiniture intorno alle lenti delle fotocamere, l’elegante vetro 2.5D e il profilo sagomato conferiscono al device raffinatezza e stile. Misura 146.35 x 68.8 x 8.3 mm e pesa 130 grammi.

Alcatel 1X (2019) offre un display Full View da 5.5 pollici HD+ (1440 x 720 pixel) 2.5D in formato 18:9, perfetto per giocare, guardare film, serie tv o video in streaming, ed un processore MediaTek MT6739ww quad-core da 1.5GHz, con 2GB di RAM e 16GB di ROM espandibile fino a 128GB.

Potrete liberare la vostra creatività e divertirvi, realizzando gli scatti fotografici più belli e originali grazie alla doppia fotocamera posteriore da 13MP (interpolati a 16MP) + 2MP con effetto bokeh real-time e nuove modalità di scatto per fotografie in modalità ritratto. Frontalmente è invece integrato un sensore da 5MP (interpolati a 8MP) con tecnologia Face Key che permette di sbloccare il telefono facilmente e velocemente con un semplice occhiata allo schermo. I suoi 106 punti di riconoscimento ad alta precisione e il raggio di rilevamento di 30 gradi offrono sicurezza e accesso rapidi con un tempo di sblocco di 0,5 secondi.

La scheda tecnica è completata da una batteria da 3000 mAh, WiFi 802.11n, Bluetooth 4.2, 4G-LTE, GPS/A-GPS, NFC, micro USB 2.0 e jack audio da 3,5 mm. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo.

Alcatel 1X (2019) è disponibile su Amazon al prezzo di 90 euro, quasi 30 euro in meno del prezzo di listino.