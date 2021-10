Ideale per modellazione 3D, Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition è basato su processori Intel Core H-series (Tiger Lake) e presenta numerose opzioni per la visione stereoscopica, compresa la GPU Nvidia GeForce RTX 3080 e la suite Acer SpatialLabs.

Il nuovo notebook Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition (CN715-73G) offre a designer e sviluppatori una visione 3D stereoscopica, senza dover indossare occhiali. Questa workstation mobile è dotata della suite Acer SpatialLabs con soluzioni ottiche all’avanguardia e tecnologie sensoriali e di visione per fornire una percezione fisica del mondo virtuale e offrire esperienze 3D stereoscopiche in modo nuovo ed intuitivo.

Serve un dispositivo veramente potente per restituire modelli 3D in tempo reale ed è per questo che ConceptD 7 SpatialLabs Edition è stato dotato di processori fino a Intel Core i7 di undicesima generazione, memoria DDR4 fino a 64GB e storage NVMe PCIe SSD fino a 2TB. Il notebook è anche sostenuto dall’ecosistema NVIDIA Studio ed è dotato di GPU Nvidia GeForce RTX 3080 con un’esclusiva tecnologia dei driver che potenzia le applicazioni creative per ottenere livelli ottimali di prestazioni e affidabilità. Questo hardware è associato a un display UHD 4K certificato PANTONE, che vanta un’ampia gamma di tecnologie del colore per coprire il 100% della gamma Adobe RGB e raggiungere un’accuratezza della resa di colore Delta E<2, assicurando che la resa dello schermo 3D stereoscopico corrisponda esattamente a quanto i progettisti si attendono di vedere.

Sopra allo schermo è posizionata una serie di camere stereoscopiche che tracciano la posizione e i movimenti degli occhi e della testa dell’utente per restituire immagini stereoscopiche in 3D. In questo modo, ruotando la testa, l’utente vedrà muoversi l’oggetto come se lo avesse fisicamente di fronte. Il computer è inoltre dotato di una suite di tecnologie basate su intelligenza artificiale (AI) che consente di generare immagini stereoscopiche e di trasformare contenuti 2D standard in immagini in tre dimensioni.

Già fornito di serie, SpatialLabs consente ai progettisti di vedere i loro progetti prendere vita in tempo reale. Il supporto di tutti i principali formati di file 3D consente di convertire i modelli 3D in immagini 3D stereoscopiche semplicemente importandole in SpatialLabs Model Viewer, dove potranno regolare l’illuminazione, le texture e gli sfondi in HDRI e ottenere così le impostazioni ottimali per presentare il lavoro. Inoltre, gli add-on di SpatialLabs Model Viewer sono attualmente disponibili per otto suite di software 3D, tra cui Autodesk Fusion 360, Rhinoceros e Zbrush, per esportare i modelli creati con queste applicazioni direttamente in SpatialLabs Model Viewer con un singolo clic per una visione 3D stereoscopica.

Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition (CN715-73G) può anche essere utilizzato in tandem con uno schermo 2D esteso rendendo possibile la creazione e la modifica dei contenuti su un monitor 2D per poi visionare il risultato in 3D stereoscopico sul dispositivo SpatialLabs. Questa funzione rende più rapido il processo di identificazione di eventuali problematiche nel progetto e migliora notevolmente il flusso di lavoro: i progettisti possono utilizzare SpatialLabs Model Viewer per avere un’idea dell’aspetto finale dell’oggetto che stanno progettando prima di investire tempo e risorse nella realizzazione di un prototipo. I capi progetto potranno inoltre dare ai progettisti un feedback più preciso in ogni fase del progetto, mentre i clienti potranno visualizzare un’immagine del prototipo per valutare se risponde alle loro aspettative.

La soluzione proprietaria Acer SpatialLabs Go è stata inoltre aggiornata con tecnologie basate su AI che consentono di generare contenuti 3D stereoscopici a partire dalla maggior parte dei contenuti 2D che possono essere visualizzati a schermo pieno, come fotografie, video, videogame semplici e anche videoconferenze.

Nel maggio 2021 Acer ha lanciato il programma SpatialLabs per Unreal Engine, un potente tool 3D per la creazione di contenuti interattivi che consente agli sviluppatori di collaborare con maggiore efficacia e iterare le modifiche velocemente, senza scendere a compromessi in termini di qualità e scalabilità. Contestualmente al lancio del laptop ConceptD 7 SpatialLabs Edition, Acer ha presentato il sito SpatialLabs Developer, da cui gli sviluppatori possono accedere a tutti i tool di cui necessitano, compreso il plug-in a Unreal Engine e il supporto a Ultraleap Hand Tracking. Con il nuovo hardware e software di Ultraleap gli sviluppatori possono inserire comandi attraverso semplici gesti delle mani anziché utilizzare un mouse o un controller. Questo consente di avere un’esperienza d’uso molto più naturale e riduce la necessità di toccare fisicamente il dispositivo, caratteristica particolarmente utile quando si interagisce con display situati in zone di grande passaggio come ad esempio un museo o una showroom, con un ulteriore vantaggio in termini di igiene.

Il programma prevede anche la collaborazione tra gli sviluppatori e Acer su una quantità di contenuti, applicazioni e progetti innovativi, tutti creati con laptop ConceptD 7 SpatialLabs Edition. Ad esempio:

Un configuratore per auto che consente ai concessionari di mostrare ai clienti diversi modelli e opzioni anche in configurazioni che non sono fisicamente presenti sulle auto in sede

che consente ai concessionari di mostrare ai clienti diversi modelli e opzioni anche in configurazioni che non sono fisicamente presenti sulle auto in sede Gli architetti di interni possono condividere con i clienti un percorso degli spazi per dare loro un’idea precisa della disposizione degli oggetti che vi sono inseriti.

per dare loro un’idea precisa della disposizione degli oggetti che vi sono inseriti. Le tecnologie di cattura del movimento rendono possibile creare video con una profondità volumetrica che consente agli utenti di godere di un’esperienza cinematografica a 360 gradi ovunque nel mondo

che consente agli utenti di godere di un’esperienza cinematografica a 360 gradi ovunque nel mondo L’osservazione geospaziale della terra raccoglie immagini ad alta risoluzione da satelliti, piattaforme aeree e sensori batimetrici fondendole per creare veri e propri panorami in 3D.

Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition (CN715-73G) sarà disponibile in Italia nel primo trimestre 2022 al prezzo di partenza di 3799 euro.