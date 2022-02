Acer Chromebook 511 (C734/C734T) è progettato per consentire anche ai piccoli alunni di utilizzare la tecnologia, grazie alla conformità con gli standard di sicurezza applicati ai giocattoli. Sarà in vendita a 329€ con Intel Celeron N5100, 8/32GB e display HD.

Acer Chromebook 511 è un Chromebook da 11.6 pollici HD (1366 x 768 pixel) disponibile con display standard (C734) oppure multi-touch (C734T) montato su uno chassis compatto e robusto ideale per i programmi 1:1, i laboratori informatici e le connessioni wireless. Sarà disponibile in Italia nel secondo trimestre con prezzi a partire da 329 euro.

Pensato per il mondo Education, anche questo modello è caratterizzato da uno chassis rinforzato e conforme agli standard MIL-STD 810H, che può asscurare protezione da cadute fino a 1.22 metri e pressioni fino a 60Kg. Inoltre, il Chromebook 511 è particolarmente adatto per essere utilizzato anche dai più piccoli, grazie alla conformità con gli standard ASTM F963-16 di sicurezza dei giocattoli e UL/IEC 60950-1.

Acer Chromebook 511 (C734/C734T) offre fino a 12 ore di autonomia oltre alle alte prestazioni dei più recenti processori Intel Celeron N5100 (Jasper Lake), accompagnato da 8GB di RAM LPDDR4X e 32GB di ROM. Per le esigenze di didattica da remoto, i doppi microfoni e la webcam HD con riduzione del flare consentono di fatto agli studenti di portare la scuola con sé ovunque si trovino. La tecnologia Temporal Noise Reduction (TNR) potenzia ulteriormente la qualità della resa video, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alla capacità di analizzare e utilizzare simultaneamente le informazioni provenienti da molteplici fotogrammi.

Come il Chromebook 512, anche questo modello è fornito di una tastiera con tasti ancorati meccanicamente estremamente difficili da rimuovere e di un touchpad ecologico OceanGlass realizzato interamente in materiale plastico di riciclo proveniente dagli oceani. A bordo non manca WiFi 6, Bluetooth 5.1 ed una porta USB Type-C per la ricarica della batteria da 3 celle (50Wh).

Con l’aggiornamento di Chrome Education, i docenti e gli amministratori IT possono accedere a tutte le funzionalità del Chromebook e dell’ambiente Chrome OS per assicurare che gli studenti abbiano a disposizione un dispositivo solido e sicuro che consenta loro di concentrarsi sull’apprendimento. I dispositivi possono essere facilmente gestiti dall’IT grazie a Zero-touch enrollment, che consente di registrare automaticamente i nuovi Acer Chromebook non appena l’utente si connette a Internet.