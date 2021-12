Al CES 2022, LG introdurrà una nuova collezione di prodotti audio composta da modelli capaci di offrire prestazioni di qualità, un design unico ed elegante e nuove ed entusiasmanti esperienze sonore: il tutto garantendo un suono accurato e coinvolgente per l’home cinema, la musica e il gaming.

A rappresentare al meglio tutte le novità della nuova gamma audio di LG c’è la soundbar LG S95QR, una soluzione audio di fascia alta che mira ad avvolgere l’ascoltatore in una pura esperienza surround con i suoi 810W di potenza distribuiti su 9.1.5 canali. Ed è proprio la ricchezza di canali a contraddistinguere la nuova S95QR, che di canali up-firing ne ha ben 5 – tre nel corpo centrale e due nei satelliti posteriori – ed è la prima al mondo a integrarne uno centrale per migliorare la nitidezza dei dialoghi e renderli più realistici. I contenuti in Dolby Atmos e DTS:X saranno quindi ancora più coinvolgenti e quelli IMAX Enhanced restituiranno un incredibile audio tridimensionale.

LG S95QR introduce diversi miglioramenti, tra cui un aumento nelle prestazioni dei nuovi driver, delle casse degli speaker e del subwoofer e una maggior capacità dei woofer più grandi di riprodurre bassi profondi e risonanti, ricreando un impianto audio di livello cinematografico. Inoltre, LG ha potenziato gli speaker posteriori wireless passando da quattro a sei canali, con quattro driver frontali/laterali che affiancano i due driver up-firing. Rispetto ad altri speaker posteriori, quelli della soundbar LG sono inoltre progettati per diffondere il suono in maniera uniforme su un ampio spazio di 135 gradi, offrendo una maggiore flessibilità di posizionamento degli altoparlanti nell’ambiente, il che la rende la soluzione perfetta anche per le stanze più piccole.

Chi invece ha a disposizione uno spazio più grande, apprezzerà il ricevitore più sensibile della soundbar, che permette di posizionare subwoofer e altoparlanti posteriori a una distanza maggiore, senza che venga sacrificata la qualità del suono. In aggiunta, grazie a una connessione wireless più stabile, LG S95QR elimina eventuali problemi di lag audio in uscita, mentre la tecnologia Horizon di Meridian Audio, può mixare due canali audio a 7.1 canali nella modalità Musica, per un effetto surround più realistico.

La nuova soundbar di LG è anche la soluzione perfetta per i videogiocatori, grazie al pieno supporto del VRR (Variable Refresh Rate) e ALLM (Auto Low Latency Mode), che la rende un must-have per chi desidera collegare una console e giocare con un audio in perfetta sincronia con il gameplay. Cinema, videogame ma anche musica, con il supporto per i servizi di streaming musicale di alta qualità, la soundbar di LG rende l'ascolto delle proprie playlist e artisti preferiti ancora più piacevole.

LG S95QR offre un'esperienza utente intuitiva grazie alla compatibilità con Google Assistant, Amazon Alexa e altri assistenti AI. Attraverso questi device, è possibile controllare con facilità la musica in streaming, regolare il volume e cambiare le modalità del suono, usando semplicemente i comandi vocali. E ora, con il dongle audio Wi-Fi LG WOWCAST, è possibile godere di un audio multicanale di qualità senza la necessità di dover collegare un cavo al TV.

Inoltre, quando collegata a un TV LG compatibile, LG S95QR sfrutta la funzione avanzata AI Sound Pro del TV per rendere tutti i contenuti più chiari e realistici e si può controllare utilizzando direttamente il telecomando del TV. Infine, con la funzione AI Room Calibration, il modello S95QR può adattare il suono a qualsiasi ambiente, analizzando le dimensioni della stanza per offrire un audio a bassa frequenza più accurato e calibrato garantendo la massima precisione.

La collezione di Soundbar 2022 è stata progettata pensando all'ambiente, assicurando un’impronta carbonica significativamente più bassa durante l'intero ciclo di vita dei prodotti. Oltre all’imballo realizzato al 100% in carta e all'utilizzo di resina di plastica riciclata per l’involucro esterno, i nuovi modelli di soundbar vengono prodotti con un nuovo materiale in fibra composita che, essendo più leggero, permette di ridurre le emissioni di CO2 durante la spedizione e il trasporto. Inoltre, le nuove soundbar di LG rispettano l’ambiente e consentono un notevole risparmio anche quando in uso grazie a un ridotto consumo energetico.