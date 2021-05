RLine Play S3 è un dispositivo all-in-one, che oltre alla radio digitale Bluetooth DAB+, abbina radio GM e web radio, lettore CD, porta USB e app Spotify Connect integrata. In vendita in Italia a 399 euro, ma già in offerta su Amazon.

RLine Play S3 è un sistema all-in-one con lettore CD, radio digitale Bluetooth DAB+, FM, web radio, porta USB e app Spotify Connect integrata. Una radio che abbraccia l’innovazione tecnologica e lo stile contemporaneo, che si rivela essere il perfetto complemento d’arredo in grado di caratterizzare un ambiente, renderlo originale e perfettamente funzionale. È in vendita in Italia al prezzo di 399 euro, anche se in questo periodo è disponibile su Amazon a poco più di 350€.

La radio, tra i media tradizionali, è quella che si è integrata meglio con la digitalizzazione: non ha cercato di combatterla ma l’ha sfruttata a suo favore. All’ascolto tramite autoradio si è affiancata sempre di più la fruizione in modi e luoghi diversi tramite smartphone, TV, tablet, DAB, smart speaker, PC.

RLine Play S3 sistema all-in-one, non è solo una radio digitale DAB+, ma anche un lettore CD e uno streamer, il tutto accompagnato da amplificazione integrata. Compatibile con lo standard DLNA, è dotato di Bluetooth, Wi-Fi ed Ethernet per connettersi anche alle web radio di tutto il mondo. L’applicazione Spotify Connect integrata, consente inoltre di ascoltare le proprie playlist da smartphone o tablet, mentre l’uscita AUX e l’uscita per le cuffie permettono il collegamento a dispositivi aggiuntivi. Play S3 permette anche il controllo a distanza con applicazione dedicata o telecomando, offrendo anche una sveglia con tasto snooze e la funzione di timer di autospegnimento.

La radio dispone di due driver full range da 2×2,5" e un woofer da 4 1/2", mentre sul retro è presente una piccola porta reflex, per una potenza complessiva di 30W RMS. Sulla parte frontale spicca poi il display LCD a colori da 2.8 pollici per visualizzare tutte le informazioni sulla musica in riproduzione. In aggiunta, una porta USB per ascoltare file audio da una chiavetta o una qualsiasi memoria USB, che rende il Play S3 ancora più versatile e completo.

Per quanto riguarda invece estetica e componenti, il legno venato e laccato nelle colorazioni noce, bianco e nero lo rendono un oggetto di design e complemento d’arredo adatto ad ogni stile. Walnut Lisbona nella finitura noce per coloro che amano un carattere naturale, White Nashville per un look total white puro e raffinato e Black Berlin per chi ama lo stile rigoroso ed emblematico.