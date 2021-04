Polaroid Go riprende il design Polaroid ma in un formato più compatto, diventando così la macchina fotografica analogica istantanea più piccola al mondo (10 x 8 x 6 cm). In vendita al prezzo di 119.99 euro con una versione dedicata della classica pellicola Polaroid (ma più piccola!).

Polaroid ha ampliato la sua gamma con un nuovo prodotto: Polaroid Go. Con soli 10 cm di lunghezza, 8 cm di larghezza e 6 cm di altezza, è la più piccola macchina fotografica analogica istantanea del mondo, per la quale è stata realizzata anche una versione in miniatura della classica pellicola in formato quadrato.

Disponibile nella classica colorazione bianca, Polaroid Go riprende l'eredità iconica del design Polaroid, ma con il formato ridotto proprio delle macchine fotografiche istantanee di nuova generazione. Il dispositivo integra anche un selfie-mirror, un sistema di autoscatto, una batteria di lunga durata, un flash integrato, la modalità doppia esposizione ed un set di accessori da viaggio.

Polaroid Go è stata progettata per essere una fedele compagna di viaggio e per catturare ogni ricordo, grazie alla sua compattezza e all’estrema maneggevolezza. Per accompagnare il lancio di Polaroid Go è stata ideata anche la pellicola Go, che riproduce il classico formato quadrato di Polaroid, ma nella versione più piccola che il brand abbia mai prodotto. Polaroid Go sarà disponibile in esclusiva presso gli store Rinascente dal 12 maggio al 5 giugno e, dal 6 giugno, presso i migliori retailer italiani al prezzo di 119.99 euro.