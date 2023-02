Philips Evnia annuncia il suo ultimo monitor, così da ampliare la sua offerta e diversificarsi nel mondo gaming, grazie alle sue caratteristiche. Il nuovo Philips Evnia 34M2C860 offre ai clienti un'esperienza coinvolgente grazie al suo display curvo e alle immagini cristalline.

Philips Evnia è stata lanciato nell'ottobre 2022 con l'intento di reinventare le regole del gaming. Il claim del marchio, Reinvent the Rules, è un messaggio significativo per diffondere l’inclusività nel gaming e Philips Evnia basa il suo manifesto sulla creazione di un ambiente per tutti attraverso i suoi prodotti. Il Philips Evnia 34M2C8600 mira proprio a questo obiettivo e sarà disponibile da febbraio al prezzo di 1299 euro.

Oltre ad Ambiglow, Philips Evnia 34M2C8600 è dotato di Display HDR True Black 400 per le ombre, UltraWide QHD (3440 x 1440 pixel) per immagini cristalline e 0,1ms per un gameplay fluido. Inoltre, il nuovo monitor curvo è dotato di una porta USB-C, di uno switch KVM e di un supporto HAS per un'esperienza sbalorditiva.

Tuttavia, la caratteristica più importante del nuovo monitor è l'OLED QD. Questa caratteristica consente di ottenere colori di altissimo livello e immagini vivaci grazie alla fusione di due tecnologie: I pannelli OLED e la tecnologia dei punti quantici (QD). Combinando queste due tecnologie in un'unica funzione, il nuovo monitor Philips Evnia 34M2C8600 offre un'esperienza di gioco impareggiabile e coinvolgente.