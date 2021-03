Lenovo ha aggiornato due computer portatili per il mondo dell'istruzione: il Chromebook Lenovo 14e Gen2 ed il notebook Lenovo 14w Gen2 con Windows 10 for Education, entrambi conformi allo standard MIL-SPEC 810H e con piattaforma AMD.

Oltre ai notebook Lenovo 100w, 300w e 500w, l'azienda cinese ha presentato altri due dispositivi indirizzati a studenti/insegnanti per l'uso in classe e la didattica a distanza. Si tratta nello specifico di Lenovo 14e e Lenovo 14w, la seconda generazione di due computer portatili lanciati qualche anno fa, che oltre al nome condividono gran parte delle specifiche tecniche, a cominciare dalla piattaforma hardware AMD-based, ma non il sistema operativo e le opzioni di memoria.

Lenovo 14e Gen2 è un Chromebook, quindi gira su Chrome OS, mentre Lenovo 14w Gen2 è un notebook con Windows 10 for Education. Entrambi sono conformi allo standard militare MIL-SPEC 810H che assicura maggiore durabilità tra i banchi di scuola, anche con i bambini più vivaci, con porte e cerniere rinforzate in gomma, Corning Gorilla Glass a protezione dello schermo, maggiore resistenza agli schizzi d'acqua e tastiera waterproof (fino a 360 ml) opzionalmente retroilluminata.

Lenovo 14e Gen2 è dotato di un processore AMD per Chromebook e, anche se non è specificato il modello esatto, possiamo immaginare si tratti di una APU Ryzen 7 3700C o Ryzen 5 3500C lanciata l'anno scorso e basata su Zen+, con massimo 8GB di RAM DDR4 e 64GB di memoria eMMC. Lenovo 14w Gen2 ha molto in comune con il fratello Chromebook, ma gira su Windows 10 for Education. Anche questo notebook è basato su piattaforma AMD, ma Lenovo dichiara l'adozione di un processore dual-core AMD 3015e, che è una APU Zen da 6W a raffreddamento passivo con grafica integra Radeon RX Vega 3. A bordo massimo 8GB di RAM DDR4 e 128GB eMMC o 256GB su SSD M.2.

Lenovo offre più opzioni per lo schermo da 14 pollici: TN HD (1366 x 768 pixel) non-touch da 220nit e IPS Full HD (1920 x 1080 pixel) non-touch da 250nit, opzionalmente anche touch con luminosità di 300 nit. Il telaio, che pesa 1.45Kg e misura 325 x 223 x 17 mm, offre un buon corredo di interfacce che comprende una USB Type-C, due USB 3.1 Type-A, una HDMI 1.4 ed un jack audio combo, oltre al modulo WiFi 6 AX200. La batteria da 57Wh dovrebbe assicurare fino a 10 ore di autonomia per singola carica, mentre la webcam da 720p possiede uno shutter fisico per proteggere la privacy. Lenovo 14e Gen2 Chromebook e Lenovo 14w Gen2 saranno disponibili sul mercato da maggio allo stesso prezzo di partenza, ovvero 333.99 dollari.