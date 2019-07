Huawei StorySign cresce, con due nuovi classici della narrativa

Huawei ha annunciato la disponibilità in Italia di due nuovi libri per la libreria di StorySign. I nuovi classici, che si aggiungono a Tre Piccoli Coniglietti di Beatrix Potter sono Questo (non) è un leone di Ed Vere e Il Tuo amico Spotty di Eric Hill. Tre entusiasmanti racconti che impreziosiranno il magico momento della favola della buonanotte. L’app, presentata lo scorso dicembre e disponibile in 11 lingue dei Segni differenti, utilizza la potenza dell'Intelligenza Artificiale di Huawei per creare un’esperienza di lettura semplificata, traducendo in tempo reale i più famosi libri per bambini in Lingua dei Segni Italiana.

Il costante impegno di Huawei nel contribuire ad aiutare la comunità sorda attraverso la propria tecnologia si conferma, oltre che nell’espansione della libreria di StorySign, anche attraverso una donazione di 500.000 dollari all'Unione Europea Sordi, per finanziare numerosi progetti che vedranno vita nel 2019 in tutta Europa e che avranno un impatto concreto sulla comunità. I bambini sordi nel mondo sono circa 32 milioni e nascono prevalentemente da genitori udenti. Da una recente ricerca che Huawei ha realizzato in Italia, emerge che nel 48% dei casi i genitori non ha alcuna conoscenza della Lingua dei Segni e che un bambino sordo impiega circa 70 minuti per completare una lettura con i propri genitori, rispetto ai 38 minuti di un bambino udente.

Tutte le storie dei libri presenti su StorySign sono raccontate da Star, il simpatico avatar animato sviluppato in partnership con Aardman Animation e con il supporto degli esperti della comunità sorda europea. Utilizzare StorySign è semplicissimo: basta inquadrare con il dispositivo il libro desiderato perché Star cominci, in tempo reale, a tradurre in Lingua dei Segni le pagine, garantendo un’esperienza di lettura unica.

Isabella Lazzini, Marketing & Retail Director Huawei CBG Italia ha dichiarato: "In Huawei, mettiamo sempre le persone al primo posto e siamo sempre alla ricerca di nuovi utilizzi della nostra tecnologia per rendere il mondo un posto migliore. Ci impegneremo per fare in modo che ogni bambino abbia la possibilità di godersi il momento della storia della buonanotte e continueremo a lavorare con i nostri partner per continuare ad ampliare la biblioteca di StorySign e supportare i bambini non udenti quando si approcciano alla lettura”.

Huawei StorySign è scaricabile gratuitamente dal Google Play Store e da Huawei AppGallery in 11 Lingue dei Segni tra Europa Occidentale e Australia. L’app è gratuita e disponibile per tutti i dispositivi Android su Play Store e AppGallery.

StorySign fa parte del progetto Huawei “True Stories”, che evidenzia come un approccio aperto e collaborativo alla tecnologia possa rendere il mondo un posto migliore. La campagna "True Stories" si basa su una serie di progetti recenti intrapresi da Huawei che dimostrano come, grazie all’applicazione della tecnologia, è possibile cambiare positivamente il mondo.