Huawei MatePad Pro: Kirin 990, M-Pencil e tastiera dock. Prezzi in Italia

Huawei MatePad Pro è un nuovo tablet con Kirin 990 a 7nm e ampio display AMOLED da 10.8 pollici, ricarica wireless da 27W e Huawei M-Pencil. Presto in vendita in Italia a partire da 549.90 euro.

Con un design unico che fonde tecnologia e stile, Huawei MatePad Pro è caratterizzato dal più alto rapporto screen to body al mondo, pari al 90%, con cornici ultra strette da 4.9 mm che circondano il display 16:10 da 10.8 pollici. Il design micro-curvo di Huawei MatePad Pro assicura una comoda tenuta, mentre il telaio in lega di magnesio garantisce la leggerezza e resistenza del tablet. Le antenne sono integrate nel telaio centrale e nel pannello posteriore per un look pulito e minimalista.

Con una texture che ricorda la vera pelle, la finitura vegan dei modelli Forest Green e Orange ha un fascino unico e irresistibile, mentre la finitura in fibra di vetro dei modelli Peal White e Midnight Grey è la massima rappresentazione dell’eleganza.

Huawei MatePad Pro è dotato di un pannello IPS con una risoluzione di 2K QHD (2560×1600 pixel) ad una densità di pixel di 280PPI. In grado di visualizzare completamente la gamma di colori cinematografici DCI-P3 a 540 nit di luminosità e rapporto di contrasto 1500:1, il display QHD offre un'esperienza di intrattenimento superiore. La tecnologia Huawei ClariVu Display Enhancement aumenta il potente hardware migliorando significativamente la riproduzione dei colori e la chiarezza dell'immagine, assicurando che ogni fotogramma sia nitido e ricco di dettagli colorati.

Il processore incorporato in Huawei MatePad Pro è l'ultimo chipset di casa Huawei: il Kirin 990, con processo a 7nm promette prestazioni ed efficienza energetica migliorate. Con un clock di base fino a 2,86GHz, la CPU all'interno adotta un'innovativa architettura a tre livelli che comprende due grandi core, due core medi e quattro piccoli core. La GPU Mali-G76 a 16 core migliora nettamente le prestazioni e la durata della batteria per un'esperienza di gioco e di intrattenimento senza interruzioni.

Grazie all'architettura proprietaria NPU dual-core Da Vinci di Huawei, le capacità di elaborazione con intelligenza artificiale sono ottimizzate bilanciando il carico tra i core grandi e quelli piccoli. Dotato di una RAM a doppio canale LPDDR4X fino a 8 GB, Huawei MatePad Pro avvia le applicazioni a velocità elevatissime. Tutte queste prestazioni sono supportate da un sistema di raffreddamento a 12 strati che si sincronizza con l'AI per la gestione del calore, permettendo al tablet di rimanere fresco anche se sottoposto ad un intenso carico di lavoro.

La batteria da 7250 mAh, le funzioni di risparmio energetico integrate in Kirin 990 e l’EMUI garantiscono un’importante autonomia per Huawei MatePad Pro. Il tablet è in commercio con un adattatore di alimentazione da 20W per una ricarica veloce, e supporta il 40W Huawei SuperCharge, permettendo agli utenti di caricarlo ancora più velocemente. Huawei MatePad Pro è anche il primo tablet al mondo a supportare la ricarica wireless e il reverse charging, fornendo un'alternativa conveniente e affidabile per mantenere il tablet, lo smartphone e altri dispositivi abilitati, carichi per tutto il giorno.

Huawei MatePad Pro introduce una serie di innovazioni rivoluzionarie che cambiano radicalmente il modo in cui i dispositivi interagiscono con gli utenti e tra loro. Huawei Share consente la collaborazione multischermo, che abbatte le barriere tra i dispositivi Huawei con avanzate funzionalità multipiattaforma. Sviluppato sulla base della tecnologia distribuita, Multi-screen Collaboration consente il trasferimento di file con il drag and drop tra smartphone e tablet. La condivisione delle periferiche consente agli utenti di digitare sullo smartphone utilizzando la tastiera e lo schermo del tablet, di riprodurre la musica salvata sullo smartphone con gli altoparlanti del tablet e altro ancora. Questa soluzione consente inoltre all'utente di rispondere alle chiamate o ai messaggi direttamente dal tablet, facilitando un'esperienza multi-device senza soluzione di continuità.

Sia che gli utenti vogliano chattare mentre fanno acquisti online, sia che vogliano guardare un breve video mentre navigano in Internet, Multi-Window consente di compiere più azioni contemporaneamente e senza sforzi supportando un massimo di tre app contemporaneamente. Con Floating Window, gli utenti possono rispondere ai messaggi di testo mentre giocano o guardano un video senza dover chiudere l’app e senza interrompere l’attività. Basandosi sull'esperienza utente dei tablet Android, la nuova APP Multiplier divide lo schermo in due finestre, offrendo una rivoluzionaria esperienza di doppia visione che sfrutta al meglio l'orientamento orizzontale. Le dimensioni delle finestre possono essere regolate in base alle esigenze dell'utente semplicemente trascinandone il bordo. Entro la fine di marzo 2020, circa 3.000 applicazioni globali supporteranno Huawei APP Multiplier.

Huawei MatePad Pro supporta Huawei M-Pencil per offrire un'esperienza di scrittura naturale e intuitiva. Con 4096 livelli di sensibilità alla pressione, supporto per l'inclinazione e una punta realizzata in un materiale composito unico, gli utenti possono aspettarsi un'incredibile precisione, reattività e sensibilità di Huawei M-Pencil. Posizionando la matita Huawei M-Pencil sulla parte superiore di Huawei MatePad Pro si avvia automaticamente l'accoppiamento Bluetooth e la ricarica magnetica. Il nuovo e migliorato blocco note Huawei e Nebo per Huawei supportano nativamente Huawei M-Pencil.

Huawei MatePad Pro supporta la Smart Magnetic Keyboard che può essere facilmente collegata via Bluetooth. I tasti sono posti ad una distanza di 1,3 mm tra loro per una digitazione confortevole, mentre il tasto Shift funziona anche da interruttore per Huawei Share, fornendo un rapido accesso alla funzione Multi-screen Collaboration. Il tutto in un’elegante finitura in pelle vegan.

La nuovissima modalità Desktop supporta fino a otto applicazioni o processi aperti contemporaneamente senza alcun impatto sulle prestazioni. In questa modalità, gli utenti possono cercare rapidamente i file di cui hanno bisogno grazie alla potente funzionalità di ricerca. L'app WPS migliorata aggiunge il supporto per l'inserimento di note vocali e la modalità smart pencil-brush - disponibile a livello globale – promette una maggiore produttività mobile.

Fornendo un'esperienza audio in grado di competere con quella delle configurazioni home theatre, Huawei MatePad Pro supporta Histen 6.0 per controllare effetti sonori stereo 3D. Il quad-speaker quad-canale ad alta ampiezza Harman Kardon riproduce anche i suoni più complessi con una chiarezza impeccabile.

Huawei MatePad Pro sarà disponibile prossimamente in Italia al prezzo di 549.90€ nella configurazione da 6/128GB WiFi. Huawei Keyboard e Huawei M-pencil saranno acquistabili separatamente al prezzo di 129.90€ e 99.90€ rispettivamente.