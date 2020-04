Huawei presenta EMUI 10.1, per un'esperienza più smart

Introdotta per la prima volta con EMUI 10, la tecnologia distribuita di Huawei rappresenta le fondamenta dell'ecosistema dell’azienda. Le funzionalità hardware vengono rese virtuali e condivise tra tutti i device connessi, abbattendo così le barriere tra i singoli dispositivi, per consentire un’integrazione senza soluzione di continuità. Smartphone e notebook non funzionano più in silos ma insieme, in modo connesso e integrato. Grazie agli ulteriori sviluppi della tecnologia distribuita di Huawei, EMUI 10.1 fa un ulteriore passo avanti rispetto alla versione precedente e introduce nuove funzionalità come Huawei MeeTime e la Multi-screen Collaboration, che permette agli utenti di sfruttare al meglio più dispositivi contemporaneamente.

EMUI 10.1 verrà installato su oltre 30 modelli di smartphone Huawei, tra cui la serie Huawei Mate 30, Huawei Mate X, la serie Huawei P30 e molti altri. Huawei sta inoltre collaborando con una serie di partner internazionali per espandere ulteriormente il suo ecosistema connesso, in modo da permettere a più dispositivi di lavorare insieme facilmente e incontrare le esigenze dei consumatori in più scenari possibili.

Miglioramenti dell'interfaccia utente

Lo scrolling ora reagisce agli input dell'utente con un nuovo effetto. Così come gli oggetti in movimento rallentano gradualmente man mano che perdono slancio a causa dell'attrito, anche le animazioni a scorrimento rallentano prima di fermarsi in modo naturale. Il modello di accelerazione è sviluppato sulla base di quanto avviene in natura, garantendo che le animazioni si comportino esattamente come gli utenti si aspettano. Tanti i miglioramenti dell’interfaccia come scorrere verso l'interno da entrambi i lati e attendere che esca la barra laterale, o la possibilità di poter trascinare le app all'interno della barra laterale sullo schermo per avviare Multi-Window. Immagini, testo e file possono essere trascinati da un'app all'altra. La Floating Window consente di eseguire attività di base come rispondere ai messaggi di testo senza uscire dalla modalità a schermo intero, in modo che gli utenti possano focalizzarsi su più azioni in contemporanea, tutte a portata di mano.

Pannello di controllo multi-dispositivo

Il pannello di controllo multi-device fornisce una piattaforma unificata che permette agli utenti di vedere a colpo d'occhio tutti i device collegati nelle vicinanze. Connettere un device a un altro è semplice, basta un semplice tocco sul pulsante corrispondente nel menu. Disponibile scorrendo verso l'alto da entrambi gli angoli, il pannello può essere utilizzato per accendere o spegnere i dispositivi IoT, impostare la proiezione dello schermo dello smartphone, avviare la collaborazione multischermo e altro ancora. Il pannello di controllo multi-dispositivo raccomanda inoltre in modo intelligente i dispositivi vicini che possono essere utilizzati per migliorare l'esperienza dell'utente. Ad esempio, quando un utente ascolta la musica su Huawei Music con un Huawei Sound X nelle vicinanze, suggerirà di trasferire l’audio all'altoparlante intelligente per ottenere una migliore qualità del suono.

Huawei MeeTime

EMUI 10.1 introduce Huawei MeeTime, la prima app di videochiamata al mondo per tutti gli scenari. Huawei MeeTime supporta videochiamate Full HD fino a 1080p tra dispositivi Huawei e sfrutta appieno l'integrazione tra il software e l'hardware Huawei per offrire un'esperienza di videochiamata di altissima qualità. Miglioramenti della luminosità e nuovi algoritmi permettono a Huawei MeeTime di ottimizzare la qualità video in condizioni di scarsa illuminazione o di connessione di rete non ottimale. Gli utenti possono anche condividere il proprio schermo durante una chiamata e contemporaneamente contrassegnare lo schermo per permettere l’interazione tra i dispositivi. Grazie alla tecnologia distribuita di Huawei, le fotocamere di terze parti come la action cam Drift possono essere collegate in modalità wireless con uno smartphone Huawei ed essere utilizzate come fotocamera Huawei MeeTime esterna, per aggiungere nuove esperienze alle videochiamate.

Collaborazione multi-schermo

La funzione Multi-Screen Collaboration si arricchisce di nuove funzioni, che - grazie alla tecnologia distribuita - permettono agli utenti una migliore interazione tra periferiche Huawei. Con EMUI 10.1, l'utilizzo e l'interscambio su diverse applicazioni via PC o smartphone, sarà più semplice e fluido. Dopo una rapida procedura di configurazione di un singolo tap, gli utenti possono effettuare o ricevere chiamate video o audio tramite i PC Huawei. La tecnologia distribuita di Huawei consente agli utenti di utilizzare la videocamera e il microfono del PC come se fossero collegati allo smartphone. Si può inoltre usufruire di applicazioni native per PC per aprire direttamente file o collegamenti ipertestuali sullo smartphone, così da sfruttare la potenza dell'hardware dei PC e migliorare la produttività.

Huawei Share

Huawei Share su EMUI 10.1 supporta il trasferimento di file ad alta velocità tra due dispositivi Huawei. Oltre a smartphone, tablet e PC Huawei, Huawei Share è ora disponibile anche per prodotti di altri brand. Ad esempio, la famosa società europea di stampa fotografica Cewe ha implementato Huawei Share nei propri corner di stampa, consentendo agli utenti di stampare facilmente le proprie foto in modalità wireless.

Celia

EMUI 10.1 presenta un’altra importante novità: si tratta di Celia, l'assistente vocale di Huawei. Attivarla è semplicissimo: basta svegliarla tenendo premuto il pulsante di accensione per un secondo o dicendo "Ehi Celia". Celia ha una serie di abilità per aiutare gli utenti e migliorare la loro quotidianità. La profonda integrazione garantisce a Celia l'accesso all'hardware e all'intelligenza artificiale del dispositivo, consentendo all'assistente vocale di supportare l'identificazione degli oggetti, il controllo della riproduzione multimediale, i messaggi di testo, la traduzione, la scansione delle calorie e tanto altro ancora. Celia al momento parla inglese, francese e spagnolo e sarà disponibile nel Regno Unito, Francia, Spagna, Messico, Cile e Colombia. Altri Paesi si aggiungeranno prossimamente.

Galleria fotografica cross-device

Da oggi è possibile aggregare nella gallery tutti i media salvati su smartphone e tablet che montano EMUI 10.1, che sono collegati alla stessa rete AP Wi-Fi e connessi con lo stesso Huawei ID. La funzione di ricerca copre tutti i media aggregati per consentire agli utenti di trovare facilmente la foto o il video che stanno cercando, indipendentemente dal dispositivo su cui viene salvato.