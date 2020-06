HP Elitebook 800 G7, 805 G7 e Elitebook x360 1000 G7: nuovo design e refresh hardware

Gli ultimi HP EliteBook, progettati per una forte collaborazione e resilienza aziendale, saranno in vendita entro l'estate, a partire dai clamshell Elitebook 800 G7 e dai convertibili HP Elitebook x360 800 G7 aggiornati con processori Intel Core di 10a generazione. Stando a quanto comunicato dall'azienda americana, questi nuovi computer portatili avranno design e funzionalità premium in linea con i modelli Elitebook 1000 più costosi, che pertanto saranno rinnovati anch'essi con disponibilità a partire da luglio. Ad agosto invece sarà il turno dei modelli EliteBook 805 G7 con chip AMD Ryzen 4000 (e li riconoscerete dall'ultima cifra dispari).

Nel complesso, HP introdurrà sul mercato ben nove nuovi notebook con maggiore durata dell'autonomia, modem 5G o 4G/LTE integrato per essere sempre online, una fotocamera grandangolare con un campo visivo di 88° e audio basato sull’intelligenza artificiale, che riduce al minimo i rumori di fondo durante le videoconferenze, bordi affusolati per facilitare l’apertura dei dispositivi, tastiera riprogettata con tasti a cupola in gomma per un’esperienza di digitazione estremamente silenziosa e webcam con shutter fisico per proteggere la privacy.

HP Elitebook 800 G7

Gli HP EliteBook 800 G7, alimentati da processori Intel Core vPro a sei core fino alla decima generazione, offrono l’eccezionale combinazione di prestazioni potenti, connettività e velocità che consente agli utenti di avviare, creare e connettersi rapidamente e in totale sicurezza. Sfoggiano un telaio più piccolo rispetto ai predecessori con rapporto screen-to-body dell'85% ed un tasto HP programmabile sulla tastiera che consente di aprire il proprio sito web preferito, avviare app o consultare documenti utilizzati di frequente.

La serie sarà composta da tre modelli: HP EliteBook 830 G7 da 13.3 pollici, HP EliteBook 840 G7 da 14 pollici e HP EliteBook 850 G7 da 15.6 pollici. Fatta eccezione per la diagonale dello schermo e le dimensioni complessive, gran parte delle specifiche è in comune a cominciare dalla possibilità di integrare un display HP Sure View Full HD fino a 1000 nit o un display touch da 250 nit, processori Intel Comet Lake (fino al Core i7-10810U), 64GB di RAM DDR4-2666 e fino a 1TB di spazio su drive SSD PCIe NVMe.

I laptop dispongono anche di WiFi 6, Bluetooth 5.0 e supporto opzionale per 4G/LTE, nonché due porte Thunderbolt 3, due porte USB 3.1 Gen1, una porta HDMI 1.4, jack audio da 3.5 mm per cuffie e lettore di smartcard opzionale. Tutti sono dotati della stessa batteria da 53Wh, ma HP dichiara un'autonomia di (fino a) 23 ore e 15 minuti per HP EliteBook 830 G7, che è il modello più piccolo con un peso di 1.24Kg e dimensioni di 307 x 205 x 17.7 mm. Solo il modello da 15.6 pollici quindi ha spazio per contenere anche un tastierino numerico sulla destra della tastiera.

HP EliteBook x360 830 G7

L’HP EliteBook x360 830 G7 è il primo convertibile business mainstream con antenne LTE 4×4 e processori Intel Core vPro a sei core fino alla decima generazione. Le specifiche tecniche di questo modello sono sostanzialmente le stesse dei notebook Elitebook serie 800, con alcune piccole differenze: ha una cerniera che consente di aprire il display a 360° per poter utilizzare il dispositivo come tablet, notebook o in modalità tent/stand, può integrare massimo 32GB di RAM ed è disponibile solo nel formato da 13.3 pollici.

HP EliteBook 805 G7

Gli HP EliteBook 805, dotati di processori AMD Ryzen PRO (fino al Ryzen 7 Pro 4750U) con grafica Radeon VEGA, sono i notebook business mainstream più sottili e leggeri al mondo. La serie è composta da HP EliteBook 835 G7 da 13.3 pollici, HP EliteBook 845 G7 da 14 pollici e HP EliteBook 855 G7 da 15.6 pollici (e tastierino numerico), tutti con massimo 32GB di RAM, fino a 1TB di spazio su SSD PCIe NVMe e display HP Sure View da 1000 nit o touch da 250 nit. L’HP EliteBook 835 G7 ha una durata della batteria fino a 24 ore.

HP EliteBook x360 1000 G7

I nuovi HP EliteBook x360 1030 G7 e HP EliteBook x360 1040 G7 sono laptop di fascia alta, più piccoli del 6.3% rispetto alla generazione precedente grazie ad un rapporto schermo-corpo dell’89%, che il più alto in un convertibile aziendale. Dotati di processori Intel Core vPro (fino al Intel Core i7-10810U) di 10a generazione, massimo 32GB di RAM LPDDR4-2933, fino a 2TB di spazio su SSD PCIe NVme ed un otturatore automatico per la webcam che si attiva con un click, questi notebook saranno anche i primi modelli business-oriented con 5G integrato opzionalmente.

HP EliteBook x360 1030 G7 avrà un display da 13.3 pollici, mentre HP EliteBook x360 1040 G7 avrà uno schermo da 14 pollici ma entrambi saranno configurabili con diversi tipi di pannello: HP Sure View da 1000 nit (con angoli di visualizzazione regolabili per la privacy), 4K UHD da 400 nit, 4K UHD da 550 nit e Full HD da 400 nit. E visto che si tratta di convertibili, saranno tutti touch per poter utilizzare i dispositivi in modalità tablet, tent, laptop e stand, con supporto per la HP Active Pen.

HP EliteBook x360 1040 G7 ha una durata della batteria fino a 29 ore, ma per entrambi è prevista una batteria da 54Wh. La scheda tecnica è completata da due porte Thunderbolt 3, due porte USB 3.1 Gen1, jack audio da 3.5 mm per cuffie ed una porta HDMI 1.4, nonché una webcam IR ed un lettore di impronte digitali. Il modello più piccolo misura 304 x 193 x 15.2 mm e pesa 1.22Kg, mentre il modello da 14 pollici ha un peso di 1.31Kg e dimensioni di 320 x 203 x 17.7 mm.