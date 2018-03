HP Elite Slice for Meeting Rooms G2, il Mini PC che rivoluzionerà le riunioni

HP ha presentato Elite Slice for Meeting Rooms G2, un nuovo PC per la collaborazione ideale per sale riunioni e uffici. In vendita entro marzo al prezzo di partenza di 1499€, con un display 4K da 55 pollici.

Nel corso di Enterprise Connect 2018, HP ha presentato un set di tecnologie per le conferenze e la collaborazione progettate per l’ambiente di lavoro del futuro: l’ultima di una serie di innovazioni HP che ridefiniscono l’esperienza del PC e la estendono alle sale riunioni moderne. HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 e un nuovissimo schermo per conferenze 4K con una diagonale di 55 pollici fanno parte del crescente ecosistema di strumenti di conferenza e schermi HP per PC progettati per rendere l’esperienza di collaborazione semplice, scalabile e versatile.

Oggi le persone lavorano da diverse posizioni, sia all’interno che all’esterno dell’ufficio, e nelle aziende innovative sono cinque volte più comuni gli ambienti composti sia da spazi di lavoro individuali che di gruppo. Con un aumento del 34% del numero di huddle room previsto nei prossimi 12 mesi, ci sono 40 milioni di spazi per le riunioni che richiedono una soluzione per conferenze che i reparti IT possano distribuire, proteggere e gestire con la stessa facilità dei PC. Occorre inoltre un’esperienza che elimini i problemi più comuni delle conferenze telefoniche, dal tempo necessario per le chiamate alla gestione di cavi e adattatori.

Le tecnologie di collaborazione basate su Unified Communications (UC) - soluzioni che integrano voce, video e dati per una collaborazione in tempo reale - sono in espansione e HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 con Skype Room Systems (SRS) fornisce una perfetta esperienza tecnologica per le esigenze e i requisiti unici delle aziende e del loro personale. Questo innovativo PC per la collaborazione consente un’esperienza audio e video di alta qualità grazie a Skype for Business.

“La collaborazione online continua ad alimentare la crescita in tutto il mondo e siamo lieti che HP Inc. stia introducendo sul mercato soluzioni Skype Room Systems di nuova generazione”, ha commentato Bob Davis, Corporate Vice President di Microsoft. “HP Elite Slice for Meeting Rooms con Skype Room Systems è un sistema facile da implementare e da usare, che trasformerà le sale riunioni e renderà possibili avanzate esperienze di collaborazione con Skype for Business e, molto presto, con Microsoft Teams.”

Pensato appositamente per la collaborazione, HP Elite Slice for Meeting Rooms SRS è stato progettato con numerose caratteristiche che semplificano e rendono più efficienti le riunioni. Per ridurre il tempo necessario per le chiamate, è disponibile la soluzione opzionale Center of Room Control, uno schermo touch con una diagonale di 12,3 pollici che agevola la gestione delle conferenze telefoniche e include la tecnologia HP Presence Sensor, che rileva l’ingresso di un partecipante nella stanza per dare il via alla riunione. Il controllo include un cavo da 1,3 m per consentire l’uso da parte di diverse persone, presenta differenti angoli di visualizzazione ed è realizzato con un rivestimento in vetro antimacchia che riduce le impronte digitali che possono accumularsi durante l’utilizzo.

Per ottimizzare le riunioni e assicurare che tutti i partecipanti possano essere ascoltati chiaramente, il dispositivo offre audio a 90 dBA per la massima nitidezza, un microfono far-field che può catturare il suono fino a cinque metri di distanza, HP Noise Cancellation per evitare rumori o conversazioni indesiderati e un indicatore luminoso circolare a tre colori che indica il livello del volume e la disattivazione del microfono. Per evitare i problemi di cavi e adattatori che spesso complicano il lavoro nelle sale conferenze, HP Elite Slice for Meeting Rooms SRS dispone di un modulo di visualizzazione wireless che elimina l’uso di cavi e semplifica la condivisione tramite Skype for Business. È anche disponibile un’opzione per consentire agli ospiti di connettersi direttamente al dispositivo attraverso la porta HDMI.

HP Elite Slice for Meeting Rooms SRS è facile da distribuire, proteggere e gestire quanto un PC tradizionale, con un’interfaccia utente basata su standard, HP Manageability Integration Kit e una configurazione che non richiede strumenti. Poiché i dispositivi per le conferenze in genere vengono condivisi tra più utenti, sono sempre accesi e spesso restano incustoditi per periodi di tempo prolungati, HP Elite Slice for Meeting Rooms SRS dispone di HP Sure Start con protezione dinamica ed è l’unica soluzione per le conferenze dotata di un BIOS con capacità di correzione automatica. Il dispositivo include anche coperture antimanomissione per le porte, per impedire la manipolazione o il danneggiamento da parte degli utenti.

HP Elite Slice for Meeting Rooms fa parte del crescente ecosistema di collaborazione HP annunciato a settembre, che comprende: HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 con Intel Unite è ideale per i clienti che necessitano di un livello elevato di personalizzazione e flessibilità con le soluzioni di collaborazione. Include HP ShareBoard per un’esperienza con lavagna interattiva, HP Thunderbolt Dock con un modulo audio per trasformare qualsiasi piccola huddle room in una sala riunioni, HP EliteOne 1000 All-in-One per conferenze su richiesta, HP Elite Presenter Mouse per condurre le riunioni e schermi per conferenze HP come il nuovo schermo di grande formato HP LD5512 4K per un’esperienza di collaborazione più interattiva. Ideale per un piccolo spazio riunioni con un massimo di quattro utenti, HP LD5512 è uno schermo 4K ad alta risoluzione con connettività e altoparlanti integrati per le videoconferenze.

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 con Skype Room Systems sarà disponibile nell’area EMEA entro marzo a partire da 1499 euro, HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 con Intel Unite sarà in vendita nello stesso periodo a 1099 euro, mentre lo schermo per conferenze HP LD5512 avrà un costo di 999 euro.