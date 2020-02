Honor Magic Watch 2 in edizione limitata, con artisti e designer

Accanto all'edizione standard di Magic Watch 2 - tra l'altro già disponibile su Amazon nella variante da 42 mm e 46 mm - Honor ha svelato una serie di design nuovi e suggestivi in edizione limitata per il suo nuovo smartwatch che include alcune collaborazioni con star emergenti nel mondo dell’arte e del graphic design, tra cui Giovanni Ozzola, Jacky Tsai, George Greaves e Wang DongLing.

Superando i confini di arte e tecnologia, l’ultimo design di Honor Magic Watch 2 unisce elementi di illustrazione, graphic design, fotografia, scultura e calligrafia alla filosofia e alla visione innovative del design di Honor. Oltre ai design in edizione limitata, il versatile e personalizzabile smartwatch si presenta con una serie di temi preinstallati per modificare il look del quadrante, permettendo addirittura di utilizzare una propria foto. I fan di Honor, inoltre, potranno personalizzare il quadrante con la propria idea di design e progetti.

Mentre la variante da 46 mm è progettata ispirandosi a un quadrante da auto da corsa, evocando un look sportivo, grintoso e audace, la variante da 42 mm è progettata per essere alla moda, con un’estetica elegante e raffinata. Grazie ai diversi cinturini tra cui scegliere fatti da diversi materiali come gomma (ipoallergenico e eco-friendly), pelle e metallo, questo orologio può essere personalizzato per ogni occasione.

Honor x Giovanni Ozzola - “One Day”, Old Walls” e “Ficus”: sperimentare con luci, fotografia e scultura

Nato a Firenze, Giovanni è un artista multidisciplinare che lavora principalmente nel campo della fotografia, dei video e delle istallazioni scultoree. Le sue opere sono state mostrate a livello internazionale all’interno di numerose istituzioni pubbliche e private, tra cui il Fosun Foundation a Shanghai, il 313 Art Project a Seul, il District 6 Museum a Cape Town, il Tate Modern a Londra e molti altri.

Le tre forme di design presentate per Honor Magic Watch 2 evocano un senso di scoperta.

“One Day” unisce l’arte dei graffiti alle luci dell’alba per esprimere sia la frenesia che la tranquillità, dei momenti naturali della vita

, Giovanni riflette sull’impulso del genere umano di raccontare storie attraverso una tecnica artistica chiamata “detachment” (distacco) dove conserva parti di vecchi affreschi. Giovanni vuole esplorare il modo in cui le persone raccontano le loro storie e preservare eredità e esperienze attraverso tracce sulle pareti. “Ficus” esplora lo spazio e la luce. Giovanni cattura le foglie in diverse condizioni di illuminazione, aggiungendo profondità e dimensione al design finale.

Honor x Jacky Tsai - La fusione innovativa tra Pop Art e artigianato cinese con “Floral Horse” e “Shanghai Tang Café”.

Jacky Tsai, uno dei principali pop artist contemporanei, ha creato due design in edizione limitata per HONOR Magic Watch 2. Residente a Londra, l’artista cinese è famoso per il suo stile vivace e per il suo approccio innovativo al design che unisce le tecniche e le immagini artistiche tradizionali orientali alla Pop Art Occidentale. Le diverse opere di Tsai gli hanno permesso di essere riconosciuto a livello internazionale e il suo lavoro è stato presentato in tutto il mondo nelle principali mostre di Londra, Mosca, Hong Kong, New York e Singapore.

Attraverso “Floral Horse” and “Shanghai Tang Café”, questi i nomi dei due accattivanti design in edizione limitata, Jacky unisce elementi della pop art con le iconiche influenze orientali utilizzando spruzzi di colore sui quadranti e sui cinturini.

Honor x George Greaves - Un tocco esotico con “The Palm Tree”

Famoso per le sue stampe grafiche audaci e per il suo occhio per l’insolito, l’illustratore di Bristol George Greaves è un maestro nell'immaginario onirico e archetipico. Ispirato dalla natura, il design unisex della palma combina elementi geometrici ad una tavolozza di colori neutri, evocando paesaggi maestosi e avventure lontane. George ama l’idea di creare scene senza tempo su un dispositivo nato per mostrare il tempo: “The Palm Tree” rappresenta perfettamente questo concetto.

Honor x Wang DongLing - “Cheng Hao, ‘Autumn Moon’, Entangled Script”: reinterpretazione della calligrafia storica

Wang Dongling è ampiamente riconosciuto come il migliore calligrafo vivente ed è famoso per le sue grandi opere astratte, da lui chiamate “pitture calligrafiche”. Unendo poesia e pittura, Dongling crea le sue opere trasformando i testi antichi cinesi in interpretazioni gestuali dei caratteri tradizionali. Le sue opere sono state mostrate al Metropolitan Museum, al British Museum e in altri famosi musei in tutto il mondo. All’interno del suo design in edizione limitata per Honor Magic Watch 2, Wang unisce elementi del suo iconico stile calligrafico sperimentale a forti pennellate di pennello e di inchiostro di un intenso colore verde oliva.