Garmin Instinct, fenix 6 e tactix Delta Solar Edition, smartwatch a energia solare

Garmin ha sviluppato la tecnologia fotovoltaica Solar, in grado di trasformare la luce solare in energia per un’estensione dall’autonomia. Tre le nuove serie di sportwatch: fēnix 6, Instinct e tactix Delta nella nuova versione Solar Edition.

Viviamo un momento storico particolare: tante sono le dinamiche che si sono messe in moto e che stanno cambiando il nostro modo di vivere la quotidianità, il lavoro, ma anche la pratica delle più svariate attività sportive. Il risparmio e una migliore gestione del tempo, ma anche e soprattutto delle risorse energetiche, stanno ridefinendo il nostro approccio alla quotidianità.

Garmin ha scelto di farsi “ambasciatrice” di questa filosofia e dà ancora più forza a questo messaggio, adottando un’innovativa tecnologia di ricarica solare per i nuovi device in collezione. Apparsa per la prima volta nell’agosto 2019 con il modello Garmin fēnix 6X – Pro Solar, la funzione Solar è un’esclusiva che l’azienda americana estende anche a tre iconiche serie di prodotti multisport: fēnix 6, Instinct e tactix Delta. La ricarica è garantita da una lente speciale trasparente studiata per non inficiare in modo alcuno l’estetica del prodotto.

L’introduzione della nuova tecnologia sui modelli della serie fēnix 6, Instinct e tactix Delta ha un valore importante, in termini di innovazione. Grazie a questa tecnologia, agli utenti Garmin è offerta un’esperienza di utilizzo prolungata, in grado di garantire più tempo per le proprie attività: dall’utilizzo delle mappe a colori all’ascolto della musica e molto altro ancora. In ogni momento, e direttamente dallo sportwatch, è possibile avere accesso alla schermata di monitoraggio dell’accumulatore di carica, in modo da avere un immediato riscontro sull’estensione dell’autonomia.

Garmin Instinct Solar

I nuovi Garmin Instinct Solar, con il loro design audace e fuori dagli schemi, sono concepiti per chi vive l’emozione di esperienze adrenaliniche, anche in ambiente urban. Il risultato della combinazione tra la ricarica solare e la nuova modalità di Risparmio Energetico garantisce una durata della batteria impareggiabile. Instinct Solar, in condizioni di utilizzo standard come smartwatch, garantisce fino a 24 giorni senza ricarica; autonomia che raddoppia nel caso di esposizione al sole.

Oltre alle funzioni già note, i modelli Garmin Instinct includono anche la rilevazione Pulse Ox, per monitorare il livello di ossigenazione del sangue, e la funzione Body Battery, per rilevare il livello energetico dell’utente attraverso il controllo del sonno, dell’intensità dell’allenamento e molto altro.

Instinct Solar – Surf Edition è la novità progettata per gli amanti della tavola e delle onde. Permette di conoscere i dati delle maree e l’analisi automatica di onde, velocità e distanze percorse dai surfisti. È stato progettato avvalendosi della collaborazione degli atleti più esperti di questo sport. I nuovi Instinct Solar e Instinct Solar – Surf Edition sono già disponibili su Amazon rispettivamente a 399.99 euro e 449.99 euro, o poco meno.

Garmin fēnix 6 Pro Solar e fēnix 6S Pro Solar

Dopo il successo del modello fēnix 6X – Pro Solar, la famiglia degli iconici smart sportwatch Garmin si amplia con i modelli fēnix 6 – Pro Solar e fēnix 6S – Pro Solar che, integrando la tecnologia Power Glass, permettono un utilizzo ancora più prolungato, non solo per la navigazione terrestre e la pratica sportiva, ma anche per attività quotidiane in modalità smartwatch, come l’ascoltare musica o fare acquisti tramite la nostra soluzione di pagamento contactless Garmin Pay.

fēnix 6S – Pro Solar (con cassa da 42 millimetri) ha un’autonomia garantita fino a 9 giorni che si estende con l’esposizione al sole del display. La batteria di fēnix 6 – Pro Solar (con cassa da 47 millimetri), invece, in modalità smartwatch garantisce un uso fino a 16 giorni se adeguatamente ricaricato con la luce solare. È disponibile anche la versione fēnix 6 e 6S Solar, che fornisce tutte le funzioni della serie PRO ma senza caratteristiche avanzate come la mappa e la possibilità di caricare musica: un prodotto perfetto per chi desidera allenarsi e fare sport.

Oltre alla tecnologia Solar, i fēnix 6 – Pro Solar e fēnix 6S – Pro Solar prevedono nuovi profili sport dedicati al surf, alla mountain bike e all’arrampicata indoor. Un’evoluzione che apre ancora più vie all’avventura:

Profilo surf: i surfisti potranno tracciare la linea di ogni onda affrontata, il tempo dell’attività, la velocità massima raggiunta e l’onda più lunga cavalcata. Inoltre, durante una uscita con la tavola nelle zone “sorvegliate” dal servizio di webcam Surfline, sarà possibile caricare l’attività sul proprio account Surfline e successivamente visualizzarne il video tramite Surfline Session.

i surfisti potranno tracciare la linea di ogni onda affrontata, il tempo dell’attività, la velocità massima raggiunta e l’onda più lunga cavalcata. Inoltre, durante una uscita con la tavola nelle zone “sorvegliate” dal servizio di webcam Surfline, sarà possibile caricare l’attività sul proprio account Surfline e successivamente visualizzarne il video tramite Surfline Session. Profilo mountain bike : grazie alla nuova funzione “Grit and Flow” i bikers potranno tenere traccia di dati specifici per il mondo off-road, tra cui il GRIT, che analizza la tipologia delle caratteristiche del tracciato, e il FLOW, che analizza la fluidità del tracciato.

: grazie alla nuova funzione “Grit and Flow” i bikers potranno tenere traccia di dati specifici per il mondo off-road, tra cui il GRIT, che analizza la tipologia delle caratteristiche del tracciato, e il FLOW, che analizza la fluidità del tracciato. Arrampicata indoor: i climber saranno in grado di monitorare il numero di “vie” effettuate, la distanza verticale percorsa, il tempo di salita, il grado di difficoltà di ogni percorso e molto altro.

La gamma Garmin fēnix 6 – Solar Edition prevede tutte le funzioni più apprezzate della serie esistente, come il monitoraggio completo del riposo, che fornisce una analisi dettagliata delle fasi di sonno leggero, profondo e REM, il livello di ossigenazione del sangue tramite Pulse Ox, Smart Notification e Garmin Pay. I nuovi Garmin fēnix 6 – Solar Edition e fēnix 6S – Pro Solar sono già in vendita su Amazon a partire da 749.99 euro.

Garmin tactix Delta – Solar Edition

Il modello tactix Delta – Solar Edition e la sua versione Ballistics rappresentano la quarta generazione della serie di sportwatch tattici firmati Garmin: progettati secondo lo standard militare MIL-STD-810, utilizzano la ricarica solare per prolungare la batteria del dispositivo fino a 24 giorni grazie all’ esposizione alla luce del sole. La speciale lente Power Glass protegge un display da 1,4 pollici (36% in più rispetto agli altri modelli della gamma tactix) per il massimo della visibilità in ogni situazione.

La cura del design e dei dettagli dona a questo prodotto un fascino unico, ma è il cuore tecnologico di Garmin tactix Delta – Solar Edition a ridefinire i confini dell’esperienza tattica. Tra le funzioni innovative la modalità Stealth, che consente di seguire un’attività disabilitando in automatico qualsiasi condivisione di segnale esterno, e la funzione Kill Switch, per eliminare in modo immediato tutti i dati utente, compresi i percorsi e i waypoint, tramite la semplice pressione di un pulsante. Inoltre, al suo interno troviamo mappe TopoActive Europee precaricate e funzionalità di navigazione avanzate, tra cui altimetro barometrico, bussola e la compatibilità di più sistemi di navigazione satellitare globale. Il Garmin tactix Delta – Solar Edition e Garmin tactix Delta – Solar Edition Ballistics sono disponibili a partire da 1099.99 euro.