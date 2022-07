Dell ha lanciato Dell AR Assistant, la prima app che - grazie alla realtà aumentata - aiuterà gli utenti nella riparazione e nella sostituzione dei componenti dei notebook, Chromebook, PC desktop e server di Dell.

Il supporto continua a essere una priorità per Dell, che sa bene quanto per gli utenti sia importante il tema della riparabilità. L'azienda americana ha lanciato Dell AR Assistant, la prima applicazione, unica nel suo genere, di realtà aumentata che supporta i clienti – passo dopo passo - nella sostituzione dei componenti dei sistemi Dell.

Dell AR Assistant guida gli utenti attraverso le procedure di assistenza e riparazione di oltre 100 modelli di client Dell e server, in sette lingue. Entro la fine dell’estate, Dell estenderà questa possibilità ad altri 20 sistemi.

L’obiettivo è dare all’utente la possibilità di riparare da solo e facilmente, laddove possibile, i propri dispositivi. Al contempo Dell AR Assistant sostiene anche l’impegno dell’azienda a favore della sostenibilità: rendendo le parti sostituibili e riutilizzabili, consumando meno risorse e contribuendo notevolmente all’economia circolare. Concetti quali riparabilità e sostenibilità sono presenti anche nel progetto Concept Luna, annunciato da Dell all’inizio dell’anno.

Lo sviluppo dell’app è stato accelerato durante i primi mesi della pandemia, quando i tecnici erano impossibilitati a prestare servizio presso i clienti. Gli utenti di Dell AR Assistant possono - attraverso la app - vedere i loro device e ricevere le informazioni su come ripararli grazie alle funzionalità di mixed reality, utilizzando la fotocamera del proprio smartphone. L’app inoltre ha una tecnologia di clonazione aumentata su sistemi selezionati che mostra un server in realtà aumentata collocabile in qualsiasi spazio desiderato e consente un’interazione a 360 gradi con un realismo sorprendente.