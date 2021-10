La nuova ColorOS 12, basata su Android 12, introduce un'interfaccia utente ancora più personalizzata per un’esperienza d’uso ancora più fluida e maggiore sicurezza. Il roll-out si completerà nel 2022.

Come anticipato nei giorni scorsi da OPPO, il nuovo sistema operativo ColorOS 12 basato su Android 12 è disponibile in Indonesia e Malesia sui dispositivi OPPO Find X3 Pro, ma nei prossimi mesi – tra la fine del 2021 e il 2022 – l'espansione coinvolgerà anche altri smartphone ed altri mercati. L’azienda punta a coinvolgere in questo importante aggiornamento oltre 110 device ed più di 150 milioni di utenti in tutto il mondo. Le tempistiche di roll-out in Europa Occidentale saranno le seguenti: le serie OPPO Find X3, Find X2, Reno6 e Reno4, A94 5G, A74 5G e A73 5G nella prima metà del 2022, mentre le serie OPPO A74, A53, A54s e A16 nella seconda metà del 2022.

ColorOS 12 introduce un'inedita interfaccia utente, ispirata al design Infinite di OPPO e estremamente personalizzabile, con prestazioni fluide e funzionalità innovative, pensate per stimolare la produttività quotidiana e ottenere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata.

Grazie all’innovativo sistema anti-frammentazione e ad una distribuzione più smart delle risorse, la nuova release non presenta lag o rallentamenti, nemmeno dopo un uso prolungato, consentendo una diminuzione nel tasso di usura del sistema del 2.75% in 3 anni, un utilizzo della memoria inferiore del 30% e un consumo della batteria minore del 20%.

Con l’obiettivo di soddisfare i creatori digitali di tutto il mondo, l'innovativo Quantum Animation Engine adotta oltre 300 nuove animazioni per ottenere effetti dinamici e realistici, rendendo l'esperienza complessiva più convincente e intuitiva. Inoltre, funzionalità utili come PC Connect, 3-Finger Translate alimentato da Google Lens, FlexDrop e Phone Manager permettono agli utenti di ColorOS 12 di mantenere una produttività elevata in ogni situazione.

OPPO ha accolto i feedback dei suoi utenti, dando grande importanza alla salvaguardia della privacy. ColorOS 12 non solo è dotato di tutte le feature di sicurezza previste da Android 12, tra cui Privacy Dashboards, Approximate Location Sharing e Microphone&Camera Indicators, che permettono agli utenti di gestire la propria privacy in modo semplice, ma supporta anche le apprezzate funzionalità sviluppate da OPPO, come Private System, Private Safe, App Lock e molte altre ancora.

OPPO ha inoltre perfezionato ulteriormente i sistemi di archiviazione e trattamento dei dati personali. Grazie alla presenza di server dislocati in molteplici località nel mondo, l’azienda garantisce che i dati degli utenti vengano conservati soltanto in quelli più vicini, salvati in un format non testuale e trasmessi esclusivamente utilizzando un protocollo proprietario

In continuità con la visione di una tecnologia aperta e interattiva di Android, la nuova versione ColorOS di OPPO rimane aperta a tutti gli sviluppatori Android. Oltre ai Software Development Kit gratuiti per la fotocamera – che includono le funzionalità più celebri di OPPO, tra cui Ultra Steady Video Shooting, HDR, e Super Wide-Angle – OPPO ha messo a loro disposizione anche HyperBoost e la funzionalità Color Vision Enhancement, per avvantaggiare gli sviluppatori e migliorare l’intero ecosistema Android.