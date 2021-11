Grazie agli sconti del Black Friday, potrete acquistare una delle tante power station Bluetti a prezzi molto vantaggiosi, con un risparmio fino a 600 euro. La promozione sarà valida fino al 30 novembre, sul sito ufficiale dell'azienda.

Gli amanti delle lunghe escursioni sanno bene quanto sia importante preservare la batteria dei propri dispositivi elettronici, per chiedere aiuto in caso di emergenza nel bel mezzo del nulla. Proprio per soddisfare questa necessità, nel corso degli anni sono stati sviluppati prodotti di ogni tipo ed in particolare centrali elettriche e pannelli solari portatili utili ad alimentare ogni genere di apparecchio: telefono, laptop, TV e persino un intero campeggio. Fra i vari produttori, Bluetti rappresenta senza alcun dubbio il pioniere delle soluzioni di alimentazione off-grid, in virtù di tecnologie all'avanguardia come l'accumulatore di luce solare portatile EP500 Pro.

Sebbene tali prodotti siano molto costosi, grazie alle offerte del Black Friday, avrete l'opportunità di ottenere sconti fino a 600 euro sull'ampio catalogo dell'azienda. La promozione sarà disponibile sul sito ufficiale Bluetti e sarà valida fino al 30 novembre, su una selezione di prodotti, di cui vi offriamo una panoramica qui sotto.

Bluetti EB150 è un generatore solare all-in-one che riscuote un buon successo da circa due anni. Dotato di un inverter ad onda sinusoidale pura da 1000W, è in grado di alimentare la maggior parte degli elettrodomestici all'aperto. La batteria da 1500Wh assicura di non doversi mai preoccupare di rimanere senza energia e, in caso di emergenza, interviene l'input solare MPPT fino a 500W che effettua la ricarica in sole 4.5 ore. Per ottenere questi risultati, Bluetti ha sviluppato una tecnologia di ricarica solare efficiente, sicura e facile da usare, rendendo EB150 uno strumento all'avanguardia e irrinunciabile per gli amanti del campeggio e delle gite outdoor. Bluetti EB150 sarà scontato di circa 400 euro sul prezzo di listino, quindi costerà solo 999 euro.

Simile ma ancora più incredibile è il fratello maggiore Bluetti EB240, un dispositivo analogo che offre una capacità maggiore del 60% con la sua grande batteria da 2400Wh. Le celle sono state appositamente sviluppate per resistere alle basse temperature (fino a -20°C) e mantenervi al caldo anche quando il clima è molto freddo. Bluetti EB240 avrà un prezzo di 1399 euro (anziché 1799 euro).

Dopo essere andati a ruba negli Stati Uniti per quasi sei mesi, i nuovi membri della serie EB di Bluetti sono ora disponibili anche in Europa. Bluetti EB70 può contare su inverter da 1000W e batteria LiFePO4 da 716Wh, una capacità notevole se si considerano le dimensioni complessive del dispositivo. Bluetti EB55, invece, è ancora più compatto e ha un inverter da 700W e una batteria LiFePO4 da 537Wh.

Oltre a questi due prodotti, Bluetti propone anche un altro modello compatto chiamato AC50S, una power station da 300W con batteria agli ioni di litio da 500Wh, ma si tratta di uno strumento completamente differente nel segmento delle centrali elettriche portatili compatte. Potete acquistare Bluetti EB55 e EB70 a soli 549€ e 649€ rispettivamente, approfittando dello sconto di 110€ disponibile per il Black Friday.

Ultimo ma non meno importante è Bluetti AC200P, dotato di inverter AC ad onda sinusoidale pura da 2000W che incorpora fino a 13 prese e caratterizzato da un'uscita DC 12V/25A. Si tratta di una delle power station portatili ormai più popolari al mondo in virtù di una batteria LiFEPO4 ultra-resistente con una capacità totale di 2000Wh. Secondo quanto dichiara l'azienda, sono supportati oltre 3500 cicli di ricarica prima che la capacità totale scenda all'80%, ovvero circa 10 anni di servizio con un ciclo di utilizzo al giorno.

Oltre all'adattatore da 500W incluso nella confezione, è possibile alimentare AC200P con la luce solare fino a 700W, raggiungendo la carica completa in appena 4 ore. Se siete alla ricerca di una fonte di alimentazione affidabile per il vostro camper, non c'è scelta migliore di Bluetti AC200P. Solo per il Black Friday potete acquistarlo al prezzo di 1199 euro, con uno sconto di 300 euro. Qualora voleste aggiungere anche tre pannelli solari SP120, lo sconto complessivo sull'acquisto salirà a 600€.