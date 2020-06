Nuovi auricolari TWS da Skullcandy: Push Ultra, Indy Evo, Indy Fuel e Sesh Evo

Skullcandy ha lanciato quattro nuovi auricolari true-wireless: Push Ultra, Indy Evo, Indy Fuel e Sesh Evo. Ognuno dei nuovi modelli è stato progettato con funzionalità nuove e migliorate, come la qualità audio, l’autonomia della batteria e la tecnologia di localizzazione Tile, per minimizzare la possibilità di smarrire gli auricolari.

I Push Ultra introducono un’esperienza d’ascolto completamente nuova nella categoria "adventure audio", che è in continua crescita e si concentra su dispositivi ideati per resistere a qualsiasi avventura o workout. L’auricolare ha un’ottima tenuta grazie a un gancio modellabile, che prende la forma dell’orecchio, mentre il design stay-aware permette all’utente di immergersi nella sua musica senza disconnettersi completamente da ciò che lo circonda. Quando non vengono utilizzati, i Push Ultra vengono riposti in una pratica custodia che può caricarli di altre 34 ore, per un totale di 40. Le cuffiette sono impermeabili e resistenti a sudore e acqua, e possono essere utilizzate anche singolarmente grazie ai controlli su ciascun auricolare. Ogni auricolare è anche dotato della tecnologia di localizzazione Tile, perché l’utente abbia una garanzia qualora dovesse perderne uno o entrambi.

I Push Ultra sono auricolari ultra-potenti per chi vuole ascoltare la sua musica senza limiti, sono impermeabili e resistenti ad acqua e sudore, possono essere immersi nell’acqua fino a 1 metro per 30 minuti e sono dotati della tecnologia di ricarica rapida Rapid Charge, per 2 ore di ascolto con soli 10 minuti di carca. I Push Ultra sono disponibili a 129.99 euro nei colori True Black, Electric Yellow e Bleached Blue.

Gli Indy si evolvono nei nuovi Indy Evo e Indy Fuel, facendo un ingresso trionfale nella gamma TWS grazie a tutta una serie di funzionalità migliorate: autonomia, connettività, tenuta e compatibilità con l’app Skullcandy. Anche la qualità dell’audio riceve un make-over grazie a vari miglioramenti della tecnologia, tra cui i driver rivestiti in titanio e modalità EQ e Ambient progettate al millimetro.

Gli Indy Evo sono la nuova definizione di libertà. Con gli Indy Evo si porta la propria musica ovunque, senza fili e senza dover scegliere auricolari così costosi che si ha paura di usarli, perderli o entrambe le cose. Gli Indy Evo hanno un’autonomia totale di 30 ore e sono disponibili su Amazon al prezzo di 99 euro nei colori Pure Mint, Chill Gray, Deep Red, e True Black.

Oltre ad avere tutte le funzionalità degli Indy Evo – come tenuta e dimensioni migliorate, controllo chiamate, tracce e volume – gli Indy Fuel vengono consegnati con una custodia di ricarica wireless: libertà senza fili + Wireless Charging. Gli Indy Fuel sono disponibili su Amazon al prezzo di 119 euro in Chill Gray.

Oltre ad ampliare la sua gamma più popolare di auricolari senza-fili, Skullcandy è impegnata sul fronte entry-level e apre le danze con i nuovi Sesh Evo. I Sesh Evo sono ideali per chi si avvicina per la prima volta al mondo degli auricolari totalmente senza fili grazie a comandi intuitivi, set-up semplice e resistenza IP55.

Sesh Evo sono la scelta perfetta per chi cerca un auricolare TWS più compatto, dotato di tutte le funzionalità essenziali – come connettività e acustica migliorate e una suite completa di comandi – e una batteria su cui poter sempre contare. I Sesh Evo hanno un’autonomia totale di 24 ore e sono disponibili a 79.99 euro nei colori Bleached Blue, Pure Mint, Deep Red e True Black.