ASUS ZenBook 13 (UX333FN) e ZenBook 14 (UX433FN) in vendita in Italia

Sottili e leggeri, gli ASUS ZenBook 13 e ZenBook 14 sono disponibili in Italia con prezzi di listino di 979 euro e 1359 euro, anche se si possono già trovare in offerta su Amazon a partire da 800 euro.

ASUS ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano di ZenBook 13 (UX333) e ZenBook 14 (UX433), che abbiamo visto in anteprima a fine estate nel corso di IFA 2018, rinnovando così l'esclusiva linea di notebook leggeri, eleganti e sottili pensati per gli utenti più esigenti. Questi nuovi ultrabook presentano l’innovativo display NanoEdge frameless, con cornici ultrasottili su tutti e quattro i lati e un impareggiabile rapporto schermo/corpo per un’esperienza visiva senza confini, che ha consentito all'azienda taiwanese di studiare un design estremamente compatto, con l'ingombro più ridotto della categoria.

In particolare, ASUS ZenBook 13 (UX333FN) è già disponibile in Italia nella colorazione Royal Blue al prezzo suggerito di 979 euro (IVA inclusa), ma potete trovarlo su Amazon a partire da 838 euro. La colorazione Icicle Silver invece è disponibile in esclusiva nello shop ufficiale di ASUS. ZenBook 14 (UX433) nella colorazione Royal Blue ha un prezzo di listino di 1359 euro (IVA inclusa), ma su Amazon si può trovare a circa 200 euro in meno. Entrambi i modelli comprendono cavo USB-to-LAN ed elegante custodia all’interno della confezione.

La nuova serie ZenBook inaugura una nuova era di computer portatili ultracompatti e ultraleggeri che vantano le dimensioni più compatte al mondo della loro categoria, un’impresa resa possibile grazie al nuovo design frameless NanoEdge. Gli straordinari display NanoEdge frameless, infatti, sono ora dotati di cornici ultrasottili su tutti e quattro i lati, creando un impareggiabile rapporto schermo/corpo del 92% per il modello da 14 pollici, e addirittura del 95% per il modello da 13 pollici. Per entrambi la risoluzione è Full HD (1920 x 1080 pixel).

L’innovazione che caratterizza il nuovo design ben si coniuga con il tradizionale stile e l’eleganza tipica della famiglia ZenBook: i modelli sono caratterizzati dall’iconica finitura in metallo spazzolato d’ispirazione della cover, e dalla possibilità di scegliere tra due prestigiose finiture Royal Blue o Icicle Silver, entrambe impreziosite da una barra in oro rosa a contrasto sopra la tastiera per un tocco di raffinatezza in più.

Per garantire la massima produttività in movimento, gli ZenBook 13 e 14 sono dotati del nuovo esclusivo ASUS NumberPad che risolve l’annoso problema della mancanza di un tastierino numerico dedicato sui computer portatili compatti. Toccando l’icona NumberPad nell’angolo in alto a destra del touchpad si scopre un tastierino numerico illuminato a LED di dimensioni standard che consente l’inserimento rapido e intuitivo di dati o calcoli.

Tutti i modelli sono dotati di un’avanzata telecamera 3D a infrarossi in alta risoluzione, con funzionalità see-in-the-dark per garantire un accesso rapido e affidabile con Windows Hello, anche in ambienti scarsamente illuminati. A differenza di alcuni prodotti concorrenti con fotocamere mal posizionate, la fotocamera dei nuovi ZenBook si trova sulla sottile cornice superiore del display NanoEdge, un ulteriore dettaglio di design. Le avanzate capacità di riconoscimento vocale della nuova serie ZenBook consentono di intrattenere, informare e organizzare gli utenti semplicemente parlando con Alexa o Cortana.

Quando si lavora in movimento è fondamentale essere in grado di connettersi con qualsiasi dispositivo. La nuova serie ZenBook è dotata della rivoluzionaria porta USB Type-C (USB-C) per qualsiasi connessione e trasferimenti dati USB 3.1 Gen 2 (fino a 10Gbps) e di una serie di altre porte USB, tra cui USB Type-A (fino a 10Gbps) e USB 2.0. I modelli includono anche una porta HDMI e un lettore di schede microSD.

Per qualsiasi ZenBook, il comfort è una delle massime priorità per il design e la nuova serie raggiunge un ulteriore traguardo in tal senso, grazie all’esclusiva cerniera ErgoLift, un capolavoro ingegneristico progettato per inclinare automaticamente la tastiera nella posizione di digitazione più comoda. Ma non è tutto: l’inclinazione attentamente calcolata migliora anche il raffreddamento e le prestazioni audio.

La nuova serie ZenBook è stata progettata per offrire prestazioni in movimento senza limiti, e adotta l’ultima generazione di processori Intel Core (Intel Core i7-8565U o Intel Core i5-8265U) e una gamma di opzioni grafiche veloci, incluse le schede grafiche NVIDIA GeForce MX150 con 2GB di memoria dedicata GDDR5. Grazie alle unità SSD PCIe da 256GB (max. 1TB) e fino a 16GB di memoria RAM (8GB 2133MHz LPDDR3 di serie), la nuova serie ZenBook permette di fare di più e più rapidamente: creare documenti complessi, estrarre dati, ritoccare foto, modificare video o semplicemente prendersi una pausa di gioco.

I professionisti che lavorano in mobilità hanno bisogno di rimanere connessi, alla massima velocità possibile. I nuovi modelli ZenBook sono dotati di WiFi di classe Gigabit e tecnologia ASUS WiFi Master, per download ultraveloci e streaming fluido con una portata maggiore e connessioni di rete più stabili che mai. Inoltre, il più recente standard Bluetooth 5.0 permette di godere di tutti i vantaggi delle più recenti periferiche e accessori a basso consumo.

Progettata per chi ha uno stile di vita non-stop, sempre in movimento, la nuova serie ZenBook offre agli utenti la libertà di lavorare tutto il giorno: fino a 14 ore con una sola carica della batteria.

La nuova serie ZenBook soddisfa il rigoroso standard militare MIL-STD-810G per affidabilità e durata, e ogni modello viene sottoposto a un regime di stress test che include test estesi per il funzionamento in ambienti difficili, tra cui altitudini, temperature e umidità estreme. La serie ha, inoltre, superato i test interni ASUS per i notebook, più elevati degli standard stabiliti dal settore.

Specifiche tecniche di ASUS ZenBook 13 (UX333FN)

Processori: Intel Core i7-8565U o Intel Core i5-8265U

Display: 13.3" FHD (1920 x 1080). NanoEdge, Anti-glare. Tecnologia wide-view a 178° e NTSC del 72%, design frameless su quattro lati, rapporto schermo-corpo fino al 95%

Sistema operativo: Windows 10 Pro / Windows 10 Home

Schede grafiche: NVIDIA GeForce MX150, 2GB GDDR5 VRAM/Intel UHD Graphics 620 integrata

Memoria: 8GB 2133MHz LPDDR3

Archiviazione: 256GB SSD PCIe 3.0 x2

Connettività: WiFi Dual-band 802.11ac di classe gigabit, Bluetooth 5.0

Webcam: Infrarossi, 3D HD

Interfacce: USB 3.1 Gen 2 Type-C, USB Type-A (fino a 10Gbit/s), USB 2.0, HDMI, Micro SD, combo Jack audio

Touchpad: NumberPad

Audio: sistema audio stereo ASUS SonicMaster, certificato Harman Kardon, microfono array con supporto riconoscimento vocale Cortana e Alexa

Batteria: 50Wh, 3 celle ai polimeri di litio (fino a 14 ore di autonomia)

Adattatore AC: Alimentatore 65W

tipo di presa: ø4 (mm) (Uscita: 19V DC, 65W) / (Ingresso: 100-240V AC, 50/60Hz universale)

Dimensioni: 30,2 cm x 18,9 cm x 1,69 cm

Peso: 1,09 kg

Specifiche tecniche di ASUS ZenBook 14 (UX433FN)