Acer dona 20 Chromebook (+ un Chromebook Spin 11) ad una scuola veneta

Acer, da sempre impegnata nel sostenere il mondo Education, continua a garantire il proprio supporto alle scuole tramite una nuova donazione ad un Istituto veneto che si distingue per l’innovazione nella metodologia didattica. Agli studenti di una classe primaria sono stati consegnati oggi 20 Chromebook, particolarmente adatti al mondo Education e un Chromebook Spin 11 destinato al docente.

Acer propone al mercato education soluzioni innovative multipiattaforma che includono tablet, notebook, chromebook, desktop, monitor e proiettori. I prodotti Acer for Education sono progettati per l’utilizzo nell’ambiente scolastico garantendo agli studenti un apprendimento intuitivo e coinvolgente. Affidabilità, semplicità e un’ampia gamma di soluzioni software educative rendono quest'azienda taiwanese il riferimento di mercato più completo nel settore educazionale, anche grazie all’affidabile servizio di assistenza offerto ai propri clienti. Ciò è di fondamentale importanza per gli istituti d’insegnamento, in cui il processo di apprendimento non deve essere interrotto a causa di problemi tecnici.

Ne è prova il fatto che i recenti dati di mercato posizionano Acer come il brand leader di mercato all’interno del panorama education durante l’ultimo trimestre del 2017 (Fonte Futuresource, K-12 Personal Computing Market Track Q4 2017). Analizzando i dati Futuresource, le vendite di notebook e chromebook Acer all’interno delle scuole risultano essere triplicati nel 2017 rispetto all’anno precedente, mentre il mercato è aumentato del 30% per i notebook e raddoppiato per i chromebook.

Come afferma Riccardo Tavola, Responsabile del mercato Edu per Acer, "Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti in Italia nel 2017 che ci hanno consentito di raggiungere la prima posizione nel mercato notebook per le scuole, scalando due gradini. Acer sta investendo risorse ed energie per supportare il mercato education con soluzioni dedicate e con un continuo lavoro di ricerca e sviluppo per rimanere al passo delle mutevoli richieste della Scuola e dei propri attori, studenti e docenti." E a proposito della donazione, in presenza della Preside dell’Instituto, Elenora Schiavo, aggiunge: "Siamo orgogliosi di poter continuare a supportare gli istituti scolastici nella creazione di classi digitali che permettano di attuare processi di apprendimento innovativi. In particolare il lavoro congiunto con docenti preparati e Scuole aperte all’innovazione può garantire una nuova opportunità di cambiamento e miglioramento, con tecnologie moderne, scalabili e con costi molto contenuti." L’Istituto Comprensivo Valdagno 2, a cui verranno donati i computer, è situato nel cuore della città di Valdagno (VI). Si tratta di un Istituto storico, costruito nel 1936, dagli spazi ampi, ariosi e perfettamente compatibili con le nuove tecnologie. Esso rappresenta oggi una realtà educativa attiva e propositiva nella città, contando più di 1300 studenti e tre gradi di scuola.

Eleonora Schiavo, Preside dell’Istituto afferma: “La nostra scuola è impegnata in un grande sforzo di innovazione e di miglioramento, che spazia dalle dotazioni informatiche, alla progettualità all’apertura al territorio e al mondo del Terzo Settore. Negli ultimi due anni abbiamo cablato l’intero edificio con connessione in fibra ottica, dotato tutte le aule dei Plesso di Lavagne Interattive Multimediali e rinnovato integralmente il nostro laboratorio informatico. La donazione di Acer ci permette ora di sperimentare modalità didattiche proattive, peraltro in una prospettiva inclusiva che presuppone l’utilizzo di software pensati per la facilitazione dell’apprendimento e per incentivare la motivazione dei ragazzi. L’Istituto Comprensivo Valdagno 2 rappresenta una realtà educativa innovativa e impegnata nella città di Valdagno; l’avvio di un nuovo percorso di sperimentazione metodologica consolida un progetto educativo che guarda al futuro in un misurato equilibrio tra forza dei contenuti, innovazione ed apertura al mondo. Siamo grati ad Acer per aver offerto all’Istituto Comprensivo Valdagno 2 un’ulteriore opportunità di crescita”.