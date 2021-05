Otterbox lancia una nuova collezione di accessori pensati per iPhone e Xbox, che migliorano l'esperienza di gioco dal proprio smartphone: custodie, cover in silicone, pellicole proteggischermo e supporti per smartphone su controller Xbox.

Il settore del gaming non conosce crisi e nel 2020 ha registrato un forte incremento (+20% dei guadagni rispetto all’anno precedente). Secondo il recente studio di DFC Intelligence, società di ricerca di mercato per l’industria globale dei giochi e dell’intrattenimento digitale, sono più di 3 miliardi le persone nel mondo che utilizzano i videogame. Gli smartphone più potenti, gli schermi più grandi, la qualità dei giochi disponibili sul mercato e l’ampliamento dei servizi di gaming in streaming migliorano significativamente l’esperienza degli utenti e permettono di giocare ovunque e in qualsiasi momento. Così Otterbox ha pensato agli appassionati del genere e ha progettato una nuova collezione di accessori per rispondere alle singole esigenze dei giocatori.

La linea è composta da 5 prodotti. Il primo è Mobile Gaming Clip, il supporto che consente di utilizzare lo smartphone con il controller wireless di Xbox (in particolare, con i modelli Series X/S, Xbox One e l’Xbox Elite Series 2) e permette di regolare l’angolo di visione. È compatibile con un’ampia varietà di cellulari, incluse anche le versioni Pro di iPhone, ed è in vendita in Italia al prezzo di 29.99 euro.

Nonostante l'impugnatura in gomma della clip protegga il cellulare, l’azienda propone anche una serie di custodie Easy Grip Gaming – ottimizzate per il 5G – che si distinguono per il design ergonomico e antiscivolo e offrono una protezione OtterBox Drop senza compromessi. Inoltre, la tecnologia Cool Vergence integrata favorisce il corretto raffreddamento dei dispositivi durante le sessioni di gioco. Easy Grip Gaming ha un prezzo di 34.99 euro.

Un altro interessante accessorio è la pellicola per lo schermo Gaming Privacy Guard, progettata per un uso dello smartphone in modalità orizzontale e per garantire la privacy, impedendo ad altre persone di vedere il display. Costa 29.99 euro e potete già acquistarla in Italia.

Nella gamma è presente anche una cover in silicone Easy Grip Controller (disponibile in bianco, viola e nero al prezzo di 39.99 euro) per il controller di Xbox, che lo protegge da graffi e abrasioni, sudore e cadute. Infine, Gaming Carry Case al prezzo di 39.99 euro (comprala su Amazon) è la custodia perfetta per un trasporto in sicurezza e al riparo da urti.