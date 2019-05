Sony Xperia 1 da giugno in Italia | VIDEO

Presentato in anteprima al MWC 2019, Sony Xperia 1 sarà disponibile in Italia a partire da giugno. Elegante e raffinato, è il primo smartphone con display 6.5 pollici 4K OLED CinemaWide 21:9 e tecnologie cinematografiche.

Sony Xperia 1 è il primo smartphone al mondo dotato di un display da 6.5 pollici 4K OLED CinemaWide 21:9 e di funzione Eye AF integrata. La fotocamera consente la massima precisione di messa a fuoco ed esposizione, grazie ai tre obiettivi con funzione di scatto rapido fino a 10 fps e tracking AF/AE. Presentato in anteprima al MWC 2019, dove abbiamo avuto l'opportunità di vederlo dal vivo, Sony Xperia 1 sarà disponibile in Italia a partire dal mese di giugno.

Xperia 1 offre lo stesso rapporto 21:9 delle immagini cinematografiche e una riproduzione precisa dei colori, per un’esperienza di visione fedele alle intenzioni dei film-maker. Il processore per dispositivi mobili X1, basato sulle tecnologie dei TV BRAVIA, consente la rimasterizzazione HDR (High Dynamic Range) per conferire maggiore contrasto, definizione cromatica e nitidezza a qualsiasi contenuto, inclusi quelli in streaming. L'eccellente esperienza visiva è ulteriormente esaltata dal formato Dolby Atmos, messo a punto in collaborazione con Sony Pictures Entertainment, e da 360 Reality Audio di Sony, grazie a cui l’audio tridimensionale trasporta lo spettatore all’interno della storia, con un incredibile livello di realismo.

A completare l’esperienza di intrattenimento, la tecnologia Game Enhancer ottimizza le prestazioni di Xperia 1 e blocca le notifiche indesiderate, oltre a consentire la registrazione delle partite e a offrire consigli per il gioco online. Fortnight, Asphalt 9 e Arena of Valor sono solo alcuni dei coinvolgenti titoli disponibili in esclusiva in 21:9 per Xperia 1.

L’avanzata tripla fotocamera da 12MP garantisce risultati professionali in ogni scatto, in qualsiasi situazione e condizione di luminosità: racchiude un obiettivo da 16 mm per ampie vedute panoramiche, un versatile obiettivo da 26 mm e un teleobiettivo da 52 mm (equivalente 35 mm).

Xperia 1 sfrutta le tecnologie ereditate dalle fotocamere Alphaa ottiche intercambiabili: per la prima volta al mondo, grazie al processore BIONZ X per dispositivi mobili, è stato possibile dotare uno smartphone della funzione Eye AF (Autofocus) e dello scatto continuo fino a 10 fps con tracking AF/AE (Autofocus ed Esposizione Automatica), per garantire una messa a fuoco precisa e un’esposizione ottimale. L’obiettivo F1.6 e il sensore d’immagine Dual Photodiode, con ampio pixel pitch 1,4 μm, consentono di scattare in condizioni di scarsa luminosità, mantenendo a fuoco anche i soggetti in movimento, mentre la riduzione del rumore nelle immagini RAW assicura straordinari livelli di nitidezza.

Grazie alla compatibilità con l’app Imaging Edge di Sony, è possibile trasferire foto e video dalla fotocamera a Xperia 1 senza interrompere lo shooting, per controllare la qualità o caricare immediatamente le immagini sui social media. Imaging Edge supporta anche il trasferimento di filmati 4K: nel passaggio da un dispositivo all’altro, la qualità resta, quindi, inalterata.

Inoltre, lo smartphone consente creare clip in stile cinematografico grazie a Cinema Pro e scegliere tra otto “Look” di colori preimpostati per esprimere al meglio il mood desiderato e trasformare ogni filmato in un capolavoro, mentre l’algoritmo dell’esclusivo sistema ibrido di stabilizzazione Optical SteadyShot garantisce registrazioni sempre fluide e stabili.

In vendita a partire dal mese di giugno, Xperia 1 eccelle non soltanto sul piano delle funzioni, ma anche in termini di estetica, declinata in una gamma di colorazioni che rispondono a qualsiasi gusto e stile: nero, viola, grigio e bianco.