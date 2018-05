Il monitor gaming ASUS ROG Swift PG27UQ in prevendita a 3000 euro!

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità di ROG Swift PG27UQ, il suo primo monitor gaming HDR G-SYNC da 27 pollici ed il primo in assoluto a offrire la straordinaria risoluzione 4K UHD (3840 x 2160 pixel) con un refresh rate di 144 Hz per garantire una straordinaria esperienza di gioco. Il monitor PG27UQ è anche il primo monitor gaming ad aver ottenuto la certificazione DisplayHDR 1000, il principale standard per la qualità HDR, per garantire una riproduzione delle immagini sempre perfetta. La tecnologia quantum-dot fornisce una gamma cromatica a livello professionale (97% DCI-P3/99% AdobeRGB) con colori più realistici e sfumature estremamente omogenee ed ogni singolo monitor è pre-calibrato in fabbrica con un valore ∆E di precisione dei colori inferiore a 3.0. Le nuove funzionalità di illuminazione personalizzabili – ROG Light Signal e il kit di proiezione Light Signature – creano l'atmosfera di gioco ideale. Un sensore di luce integrato regola automaticamente il livello di luminosità per non affaticare la vista.

ROG Swift PG27UQ è il primo monitor in assoluto in grado di visualizzare contenuti 4K UHD (3840 x 2160) con un refresh rate di 144Hz in modo da offrire ai videogiocatori più appassionati un’esperienza di gioco incredibilmente fluida con immagini nitidissime e una definizione incredibilmente elevata in qualsiasi frangente. La tecnologia di visualizzazione NVIDIA G-SYNC permette di eliminare latenze e sfocature nelle scene più frenetiche, in modo da offrire un’esperienza di gioco fluida e un netto vantaggio competitivo soprattutto nei titoli FPS, competizioni automobilistiche e sportive oltre a giochi di strategia in tempo reale.

I monitor HDR (High Dynamic Range) NVIDIA G-SYNC sono caratterizzati da un intervallo di luminosità più prossimo a quello che l'occhio umano è in grado di percepire e offrono una gamma cromatica più ampia rispetto ai monitor tradizionali. I monitor HDR G-SYNC permettono nuovi livelli di dettaglio con un picco di luminosità di 1000 nit, valore molto più elevato di quello offerto dai normali display. La retroilluminazione LED è controllata dinamicamente in 384 zone per un contrasto estremamente elevato con scene scure più naturali e realistiche. Il videogiocatore può collegare al monitor i propri dispositivi di streaming o console compatibili con HDR per visualizzare contenuti 4K HDR con un livello di dettaglio estremo.

Il monitor PG27UQ è il primo ed unico monitor gaming a vantare la certificazione DisplayHDR 1000, che definisce la qualità HDR, tra cui luminosità, gamma colore, profondità dei bit e tempo di salita, rivolta non soltanto ai PC gaming ma anche a quelli dedicati al mondo professionale.

Il display IPS con tecnologia quantum dot genera immagini più luminose con gamma cromatica a livello professionale (97% DCI-P3/99% AdobeRGB). Lo standard DCI-P3 prevede una gamma cromatica più ampia del 25% rispetto a sRGB, con colori più realistici e angoli di visualizzazione più ampi.

Grazie alla tecnologia esclusiva ASUS Aura Sync, il monitor ROG Swift PG27UQ crea un'illuminazione ambientale sincronizzabile con il sempre più esteso ecosistema RGB di componenti e periferiche compatibili. Il ROG Light Signal integrato nella parte superiore del piedestallo permette ai videogiocatori di proiettare sulla parete il logo ROG, mentre il kit di proiezione Light Signature consente di creare e personalizzare effetti luminosi che vengono proiettati dal monitor sul piano d'appoggio.

Il monitor ROG Swift PG27UQ è stato progettato in modo specifico per le lunghe maratone di gaming. Usa un sensore di luce ambientale per regolare automatica il livello di luminosità, riducendolo negli ambienti scuri e aumentandolo in condizioni di buona illuminazione. Il monitor adotta inoltre la tecnologia ASUS Flicker-Free e i filtri Ultra-Low Blue Light certificati da TÜV Rheinland, che proteggono l'utente dalla pericolosa luce blu ed evitano tremolii dell'immagine. Il piedestallo è caratterizzato da un design ergonomico con ampie possibilità inclinazione, rotazione e regolazione dell'altezza per trovare sempre la posizione più comoda con un angolo di visualizzazione ideale. Il monitor ROG Swift PG27UQ è già disponibile in pre-ordine al prezzo di 2999 euro (IVA inclusa), anche se su Amazon lo trovate a qualche euro in più.