Da LEAGOO X Program, nasce LeaNote Yoga One 2-in-1. Video anteprima

LEAGOO ha deciso di ampliare i propri orizzonti avviando il programa "LEAGOO X", con il quale intende ampliare il proprio business ad altre categorie e sperimentare nuove tecnologie. Fra questi non può che spiccare il primo notebook 2-in-1 LeaNote Yoga One, che abbiamo visto in anteprima.

Nel corso della Global Source Electronics Fair 2018, abbiamo avuto la possibilità di scoprire in anteprima design e caratteristiche tecniche di LEAGOO S10 ma l'azienda cinese ci ha mostrato altre interessanti novità ancora in sviluppo all'interno del nuovo "LEAGOO X Programm". Cos'è e a cosa servirà?

"LEAGOO X" è un progetto con cui l'azienda cinese intende rivoluzionare le sue idee e produrre tanti altri dispositivi da affiancare agli smartphone, creando un vero e proprio ecosistema per far crescere il brand in tutto il mondo. Insomma, LEAGOO sembra essersi ispirata a Xiaomi e alle ultime strategie commerciali di questo colosso cinese. Bisogna sottolineare che il nuovo programa porterà anche ad un ripensamento delle caratteristiche degli smartphone, come si è già visto con il nuovo del LEAGOO S10, di cui vi abbiamo parlato pochi giorni fa. Nel corso della fiera abbiamo potuto osservare dal vivo alcuni di questi prodotti, tra cui computer All-in-One, cuffie auricolari, speaker, powerbank e wireless charger.

Ma uno in particolare ha attirato la nostra attenzione: il notebook convertibile (2-in-1) LeaNote Yoga One. Potete osservarlo nella nostra video anteprima realizzata in questi giorni. LeaNote Yoga One presenta una notevole somiglianza con il Mi Notebook Air di Xiaomi ed è costituito da un corpo interamente in metallo, un display da 11.6" con cornici sottili, il sensore di impronte digitali sul touchpad, ingressi USB Type-C, micro HDMI e micro USB, slot per microSD card e speaker disposti lateralmente (anziché al di sotto) per migliorare la qualità del suono. Appartenendo alla categoria dei convertibili, inoltre, è possibile inclinare lo schermo fino a 360° ed utilizzarlo come un tablet, sfruttando l'ottima maneggevolezza conferita da uno spessore contenuto.